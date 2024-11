Geschreven door Marjolein Berghuis

Flevo dames delen de punten met ZV de Bron



NIJKERK - De zesde wedstrijd van dit seizoen speelden de Nijkerkse dames in eigen bad tegen dames 1 van ZV De Bron uit Grootebroek. De bezoekers stonden voorafgaande aan deze wedstrijd vierde in de competitie van twaalf teams, waar Flevo na twee keer verlies was weggezakt naar de tiende plaats. De verschillen in de competitie zijn echter niet groot, dus alles was mogelijk. Coach Ronald Bokkers gaf de dames vooraf mee om vast te houden aan de gebruikelijke speltactiek.

De score werd snel geopend in het voordeel van Flevo, doordat Vera Molan achter de midvoor langs zwom en de bal met een drukbal het doel in werkte. Kort daarna was er een uitsluiting bij Flevo, waaruit de tegenstander wist te scoren. Dit lukte de dames van De Bron in de eerste periode nog twee keer, zodat dit partje eindigde met 1-3. Schepje bovenop

De tweede periode deed de tegenstander daar snel nog een schepje bovenop (1-4), maar de rest van de periode verliep aan beide zijden rustig. De dames van De Bron wisten een uitsluiting bij Flevo niet te benutten. Aan het eind van het tweede part wist Josée van den Hoven echter vanuit de tweede lijn de bal met een prachtige boogbal in het doel te krijgen (2-4). Ondanks deze achterstand wist Flevo halverwege dat alles nog mogelijk was. En dat bleek, direct na de start van de derde periode kwam Thalia Zwart vrij door op de tweede lijn en scoorde van afstand met een mooi strak en hard schot (3-4). Na een tegendoelpunt van De Bron scoorde Lara van de Vliert in een manmeer situatie vanuit de rechterhoek. Daarna kreeg Flevo nog een strafworp mee, waaruit Jette Bokkers de gelijkmaker op het bord zette (5-5). Uitsluitingen

Aan het eind van de derde en begin van de vierde periode volgde een aantal uitsluitingen bij De Bron, waaruit Flevo echter niet wist te scoren door slordig spel. Maar in de laatste minuut kon Charlotte van Hamersveld Flevo op voorsprong brengen door in een manmeer de bal strak in de lage linkerhoek te schieten (6-5). Flevo was erop gebrand om deze voorsprong vast te houden, maar helaas lukte het De Bron kort daarna om de gelijkmaker te scoren met een strakke achterwaartse. De stand bleef 6-6, naar de mening van de auteur een terechte einduitslag. Over twee weken spelen de dames hun volgende wedstrijd, om 21.20 uur in Soest tegen dames van De Duinkikkers. Dit belooft wederom een spannende pot te worden. Doelpunten: Vera Molan, Josée van den Hoven, Thalia Zwart, Lara van de Vliert, Jette Bokkers, Charlotte van Hamersveld allen 1.