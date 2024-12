Geschreven door Jette Bokkers

16 december 2024 10:11

Flevo dames in laatste periode kopje onder tegen koploper





NIJKERK - Flevo mocht in de laatste wedstrijddag van 2024 aantreden in de Planeet in Haarlem waar de dames zich op mochten maken tegen de huidige koploper. De stand zegt echter weinig over de competitie, want de Nijkerkse dames wisten de thuiswedstrijd in oktober met 9-8 te winnen van ZV Haerlem.

Het klinische witte bad de Planeet, wat zo wit was dat het pijn deed aan menig paar ogen, was zaterdagavond het strijdtoneel voor Flevo. Met 10 vrouw sterk en de vaste schaar aan support. Gingen de dames te water, vooraf bekend zou dit een pittige pot worden, maar het kon alle kanten op gaan. De eerste periode moest Flevo wakker geschut worden doordat er veel gezwommen werd en iets minder goed werd overgenomen in de verdediging. Dit resulteerde in 2 doelpunten voor de thuisploeg.

Goede druk

In de tweede periode moesten de dames waakzamer zijn op de zoneverdediging en beter communiceren onderling. Dit resulteerde in een mooie uitbraak voor Flevo waardoor Eva van Tiggelen het eerste Nijkerkse doelpunt in de touwen kon schieten. De dames bleven goede druk geven, en alleen een strafworp kon keepster Nora Doornhof deze periode passeren.

De derde periode wist Lara van de Vliert een Man minder situatie om te zetten naar een doelpunt voor Flevo door de bal in de lange hoek te plaatsen. Vlak daarna wist Jette Bokkers haar steentje bij te plaatsen door een goede actie op de midvoor te maken waarna zij de bal binnen schoot. Haarlem had daar tevens een reactie op en wist van afstand te scoren. Vera Molan schoot daarna nog een strafworp binnen waardoor de stand op 4-4 kwam.

Erop of eronder

De laatste periode stond in het teken van ‘erop of eronder’ en de Nijkerkse dames bleven goede druk zetten in de verdediging. Echter strafte de arbiters Flevo door een aantal uitsluitingen waaruit Haarlem welgeteld 3 keer wist te scoren. Een eindstand van 7-4, maar een wedstrijd die ook zeker de andere kant op had kunnen vallen. Met complimenten van de coach van de tegenstander ging Flevo weer terug naar het vertrouwde Nijkerk.

Zo sluit Flevo de eerste helft van de competitie op een elfde plek in de competitie, maar zoals eerder vermeld zegt de stand op dit moment nog niets. Flevo is gebrand om de tweede helft van de competitie weer te gaan schitteren. Beginnend op 11 januari in eigen bad.

Doelpunten: Eva van Tiggelen, Lara van de Vliert, Vera Molan en Jette Bokkers (1)