Geschreven door Esther Eijk

25 november 2024 9:00

Flevo dames morsen punten in de late uurtjes





NIJKERK - Afgelopen zaterdag mochten de Flevodames naar Soest afreizen. De wedstrijd had al een late aanvangstijd, maar door uitloop van de wedstrijden ervoor werd er pas na 21:30u gestart. Gelukkig was er wel een hele schare fans meegereisd zodat er voldoende support vanaf de tribune kwam.

Wellicht kwam het door het late tijdstip, maar de wedstrijd werd gekenmerkt door vele slordigheden en onderbrekingen. Dit kwam het spelplan dat we hadden meegekregen door coach Margrita Bolink niet ten goede. In de eerste periode volgden er al diverse uitsluitingen aan de zijde van Flevo, waar gelukkig de thuisploeg maar weinig van kon profiteren. Door een doelpunt van Vera Molan eindigde dit eerste partje met 2-1.

Uit de startblokken

De tweede periode schoten de Flevodames uit de startblokken. Vera Molan zette vlot de gelijkmaker op het scorebord. Door uitstekend keeperswerk van Nora Doornhof en een prachtige backhand van Jette Bokkers werd er zelfs een voorsprong gepakt. Ook in deze periode werden er veelvuldig dames uitgestuurd, maar ook door het uitstekende samenspel bleef de schade beperkt. De jarige Leonie van Keulen maakte haar avond extra feestelijk door na een vrij zwemactie een mooi doelpuntje mee te pikken. Deze periode eindigde erg rommelig. Met twee tegendoelpunten en twee uitsluitingen op het einde in 5-4 voor de thuisploeg.

De pauze tussen de tweede en de derde periode duurde bijzonder lang door diverse problemen bij de jurytafel. Door miscommunicatie moest er zelfs tweemaal opnieuw gestart worden. Doordat Flevo met 2 dames minder lag door de uitsluitingen in het tweede partje moest er tactisch gestart worden. Groot was dan ook de opluchting dat er uit deze situatie niet gescoord werd. De wedstrijd bleef op en neer golven, met veel kansen en fouten bij beide ploegen. De thuisploeg wist deze periode een gaatje te slaan van 3 doelpunten. Aan Flevozijde wist Vera Molan haar derde doelpunt van de avond te maken en Leonie van Keulen haar tweede. Het derde partje eindigde in 9-6.

Late uurtjes

Hoewel het inmiddels na 22.30 uur was, voelde we dat er nog van alles nog mogelijk was. Jeugdspeelster Eva van Tiggelen gaf het goede voorbeeld om in het laatste part snel een doelpunt erin te gooien. Even later kwamen we door een rake strafworp van Lara van de Vliert nog weer een doelpunt dichterbij. Een aantal Flevo speelsters moesten gewisseld worden met letsel, daardoor konden we minder door wisselen dan normaal. De thuisploeg scoorde nog eenmaal, waardoor winst er eigenlijk niet meer inzat. Esther Eijk zette tenslotte de eindstand op het bord; 10-9.

Moegestreden en trots mogen we zijn. In deze competitie ligt alles dicht bij elkaar en is alles nog mogelijk. De avond eindigde we dan ook feestelijk met taart. We kunnen even bijkomen van dit nachtelijk avontuur, de volgende wedstrijd staat op 7 december op het programma, in en tegen Amersfoort. Gelukkig vroeg in de middag dit keer.

Doelpunten: Vera Molan (3), Leonie van Keulen (2), Jette Bokkers, Lara van de Vliert, Eva van Tiggelen en Esther Eijk allen (1)