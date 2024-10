Geschreven door Leonie van Keulen

Flevo dames pakken de eerste winst van het seizoen





NIJKERK - Afgelopen zaterdag mochten de Flevo dames in eigen bad aantreden tegen dames 2 van ZV Haerlem. Na twee wedstrijden de punten te hebben moeten delen, waren de dames erop gebrand de 3 punten nu allemaal in eigen huis te houden. Deze wedstrijd werden de dames versterkt door jeugdspeelster Eva van Tiggelen, wat tevens haar debuut bij de dames betekende. Voorafgaand gaf coach Margrita Bolink mee om in de aanval met z’n allen naar voren te gaan en goed aan te sluiten. In de verdediging moesten de dames elkaar gaan helpen door goed terug te vallen.

In de eerste periode werd de score al snel geopend door de Haarlemse dames. Gelukkig werden de Flevo dames hierdoor wakker geschud en wist Leonie van Keulen kort daarna de 1-1 op het bord te zetten door vrij door te komen in een tweemeter-situatie. Na nog een tegendoelpunt te hebben moeten incasseren kregen de dames een strafworp. Deze werd goed benut door Jette Bokkers, die de bal strak in de rechterhoek schoot. Kort daarna volgde er weer een strafworp voor de Flevo dames, die Bokkers op dezelfde manier de touwen in wist te werken. De eerste periode eindigde daardoor in een 3-2 voorsprong voor de dames.

Tweede periode

De tweede periode stond in het teken van veel uitsluitingen en strafworpen. Er werd fysiek en strak verdedigd door de tegenpartij en de dames hadden daardoor moeite om de bal naar de midvoor te krijgen, waardoor er toch meer vanuit de tweede lijn moest worden geschoten. Gelukkig was deze taak debutante Eva van Tiggelen op het lijf geschreven. Van afstand schoot zij de bal snoeihard in de hoek, waardoor de keepster enkel het nakijken had. Hierna volgden enkele uitsluitingen aan beide kanten, waaruit enkel de tegenpartij een keer wist te scoren. Ook strafworpen aan beide kanten werden niet goed benut deze periode. Gelukkig slaagde Lara van de Vliert erin de stand naar 6-5 te trekken met twee keurige doelpunten. Eenmaal door vanuit een manmeer situatie te scoren, en eenmaal door vrij door te komen zwemmen.

In de pauze gaf coach Bolink mee dat er minder overtredingen moesten gaan worden gemaakt, omdat dit vaak tot balverlies leidde. Ook moest de bal beter worden gehaald in de aanval. De dames gingen hiermee aan de slag, waardoor er slechts een uitsluiting volgde in de derde periode. Helaas werd deze goed benut door de Haarlemse dames, wat resulteerde in een tegendoelpunt. Gelukkig wist Van de Vliert ook nog een puntje op het scorebord te zetten met een mooie actie vanaf de midvoor. De teams waren duidelijk gewaagd aan elkaar waardoor het hard werken was, ondanks dat er weinig werd gescoord deze periode.

Vierde periode

Met een voorsprong van 7-6 gingen de dames de vierde periode in. De dames wilden deze laatste periode alles op alles zetten om de winst binnen te slepen. Vera Molan wist al na 30 seconden de voorsprong te vergroten door in een manmeer-situatie de bal binnen te tikken op aangeven van Marjolein Berghuis. Beide teams waren gebrand om te winnen, waardoor het er fysiek aan toe ging en er uitsluitingen waren aan beide kanten. De dames wisten de meeste uitsluitingen te overleven, op eentje na. Wel hadden ze moeite hun eigen manmeers goed uit te spelen doordat de tegenpartij goed druk zette. Gelukkig wist Jette Bokkers vanaf de rechterflank de bal toch nog strak binnen te schieten. Er volgde nog een tegendoelpunt, maar toen de zoemer klonk waren de dames met 9-8 toch de winnaar van deze spannende pot.

Blij en trots, en met een extra schouderklopje voor hun fantastische debutante kwamen de dames het water uit. Volgende week hebben zij een weekje rust, maar 26 oktober mogen zij het gaan opnemen tegen dames 4 van UZSC in zwembad de Krommerijn in Utrecht.

Doelpunten Flevo: Jette Bokkers, Lara van de Vliert (3), Eva van Tiggelen, Vera Molan en Leonie van Keulen (1).