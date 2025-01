Geschreven door Leonie van Keulen

20 januari 2025 12:23

Flevo dames pakken geen punten in Sassenheim





NIJKERK - Afgelopen zaterdag rezen de Flevo dames af naar het verre westen van het land om tegen de dames uit Sassenheim aan te treden. Thuis hadden de dames gelijk gespeeld tegen dit team, dus het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Zonder coach, maar met goede moed en een volle wisselbank zouden de dames vast een heel eind komen. Speelster Miranda van de Vliert maakte haar rentree, en daarmee begon Flevo 11 vrouw sterk aan de wedstrijd.

Het eerste part begon met een uitsluiting aan de kant van Sassenheim, waaruit Lara van de Vliert de bal strak in de hoek wist te schieten. Een lekker begin voor de dames. De rest van het part volgden er nog meer uitsluitingen, met name aan de kant van Flevo. De tegenstanders wist hiervan te profiteren, en brachten de stand naar 3-1. Gelukkig maakte Van de Vliert vlak voor tijd het verschil kleiner door vanaf de midvoorpositie de bal in de bovenhoek te knallen. De periode eindigde met wederom een uitsluiting voor de Flevo dames. Het schot op doel van de tegenstander werd echter knap geblokt door Jolijn Guliker, waarmee de periode eindigde in 3-2.

Vreemde keuzes

Door merkwaardig fluitwerk van de scheidsrechter mocht de thuisploeg de tweede periode beginnen met een man meer, waaruit zij wisten te scoren. De rest van de periode bleven de Flevo dames moeite houden om goed in de wedstrijd te komen, waarbij de soms vreemde keuzes van de scheidsrechters niet meehielpen. Een prachtig afgekeurd doelpunt van Esther Eyk en verschillende uitsluitingen later stond de stand op 7-2 voor de thuisploeg. In een overtalsituatie wisten Van de Vliert en Jette Bokkers elkaar gelukkig te vinden en schoot Bokkers de bal in de touwen. Helaas kwam de tegenstander gelijk met een antwoord hierop, en eindigde de periode in 8-3.

In de rust sprak coach-speelster Margrita Bolink de dames toe: laat je niet gek maken, blijf gewoon je eigen spel spelen en wees voorzichtig want je wordt er makkelijk uitgefloten. De derde periode wisten de Flevo dames zich dan ook goed te herpakken en hun veerkracht te tonen. Binnen vier minuten brachten ze de stand terug naar 8-6. Thalia Zwart en Vera Molan wisten beide een overtalsituatie goed te benutten: vanaf de top schoten zij de bal in de touwen. Het andere doelpunt werd gemaakt door Van de Vliert, die werd aangevallen door de keepster, maar de bal knap over haar heen wist te lobben. Helaas volgden er ook nog twee tegendoelpunten waardoor er 10-6 op het scorebord stond aan het einde van de periode.

Laatste deel

De dames begonnen aan het laatste deel van de wedstrijd met het doel om nog één part te knallen om de wedstrijd zo mooi af te sluiten. Er werd hard gewerkt in de verdediging, en Molan slaagde erin de stand nog wat op te krikken met een schot vanaf de top in een overtalsituatie en een strak binnengeschoten strafworp. Helaas bleken de Sassenheimse dames wat te sterk in deze laatste periode en eindigde de wedstrijd in 13-8 in het nadeel van de Flevo dames.

De dames sloten zo de wedstrijd af met enige teleurstelling, maar ook trots op hoe hard zij gewerkt hadden. Volgende week spelen zij weer een thuiswedstrijd tegen dames 4 van UZSC (uit Utrecht) om 18.15 uur in het Jaap van de Krol bad.

Doelpunten Flevo: Vera Molan, Lara van de Vliert (3), Jette Bokkers en Thalia Zwart (1).