Geschreven door Nora Doornhof

4 november 2024 10:11

Flevo dames verliezen in Diemen





NIJKERK - Voor de wedstrijd werden de dames van Flevo toegesproken door speler/coach Margrita Bolink. Zij gaf aan dat ze door de afwezigheid van de standaard midachter misschien iets moesten schuiven in de normaal toegepaste tactiek. Echter gaf ze aan dat het van belang is dat de dames hun eigen spel moeten blijven voortzetten en waar mogelijk de volle press moeten toepassen. Dat is namelijk een sterk punt van de dames van Flevo.

De eerste periode begon met een schot op goal van Vera Molan. Daarna waren het de dames uit Diemen die een 5 meter wisten te benutten. Nadat het Vera Molan nogmaals lukte om een bal in het doel te leggen, dit keer van een afstandje, was de eerste periode ten einde gekomen. Met een voorsprong van 1-2 voor de dames van Flevo.

Rentree

Margrita Bolink vertelde in de pauze na de eerste periode dat de dames goed bezig waren. Wel werd er gezegd dat de focus moest blijven. Na deze verzekerende woorden van de coach was het tijd voor de tweede periode. Hierin maakte Margrita Bolink haar rentree, na een tijdje niet zelf te hebben gespeeld. De tegenstanders wisten in deze periode 2 keer een man meer goed te benutten, wat resulteerde in een 4-2 achterstand. Toen was het Leonie van Keulen die een bal het doel in wist te krijgen. Na nogmaals een tegengoal te hebben ontvangen was het aan Jette Bokkers om de bal in de goal te leggen. Ze gooide de bal achterwaarts de goal in. Dit was het laatste doelpunt van de tweede periode. Het stond nu 5-4 voor de dames uit Diemen.

Voor de derde periode werd de dames duidelijk gemaakt dat er voorzichtig moest worden gedaan met de bal. Er moest beter op de passes gelet worden en de rust moest bewaard blijven. In deze periode waren er veel manmeer en manminder situaties. Bij zowel de dames uit Nijkerk als de dames uit Diemen weten deze niet benut. Tot de laatste uitsluiting waar het de dames uit Diemen toch lukte om een manmeer re benutten, waardoor de periode eindigden met een 6-4 achterstand voor Flevo.

Manminder

Toen was het tijd voor de vierde en laatste periode. Deze begon met een manminder situatie die helaas zorgde voor het eerste tegendoelpunt van deze laatste periode (7-4). Gelukkig werd een 5 meter snel daarna goed gebruikt. Vera Molan gooide de vrije bal in het doel. Zij scoorde het vijfde doelpunt voor Flevo. Na nog een doelpunt bij de tegenpartij was het weer Vera Molan die de bal netjes in het net wist te leggen. Het 7de doelpunt werd gemaakt door Lara van de Vliert. Deze bal belande zeer langzaam maar toch netjes in het doel. De wedstrijd werd afgesloten door 2 doelpunten van de tegenstander. Dit zorgde voor een einduitslag van 10-7.

De dames spelen volgende week om 17.45 uur een wedstrijd in eigen bad. Ze spelen dan tegen ZV De Bron uit Grootebroek.

Doelpunten Flevo: Vera Molan (4), Leonie van Keulen, Jette Bokkers en Lara van de Vliert (1).