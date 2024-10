Geschreven door Thalia Zwart

28 oktober 2024 11:39

Flevo dames verliezen in Utrecht





NIJKERK - De dames van Flevo begonnen hun eerste uitwedstrijd van het seizoen in Utrecht met goede moed en een duidelijk plan van coach Margrita. Met de steun van Jorinde, Jolijn en mascotte Takkie, gingen ze vol vertrouwen het water in. De thuisploeg bestond uit veel spelers van de MO-18 die normaal in de (jeugd) Eredivisie spelen.

De wedstrijd begon met een tegendoelpunt van het thuisteam, maar Vera Molan wist snel te antwoorden door een pass van Josée van den Hoven in het doel te plaatsen. De eerste periode eindigde met een gelijkspel, waarbij beide teams een doelpunt scoorden. Het was duidelijk dat het een zware zwemwedstrijd zou worden, maar de dames van Flevo hielden vast aan hun spel en bleven kalm.

Strijd en gelijke stand

In de tweede periode werd er veel geroepen vanaf de bank, wat coach Margrita ertoe bracht om de kleppen dicht te doen. Ondanks een tegendoelpunt van Utrecht, wist Jette Blokkers in de laatste seconde te scoren na een pass van Eva van Tiggelen. De periode eindigde opnieuw in een gelijkspel, 2-2.

De derde periode was zwaar voor de dames van Flevo. Ze moesten meer letten op hun passen en vaker inzwemmen om de verdediging van Utrecht te doorbreken. Een time-out leverde een goede kans op in een overtal situatie, die werd benut door Lara van de Vliert vanaf de rechtervleugel. Deze periode eindigde met een kleine achterstand van 4-3 voor de thuisploeg.

Vermoeidheid en verlies

In de laatste periode werden de dames van Flevo moe door het vele zwemmen van de Utrechtse dames. Ondanks hun harde werk en inzet, konden ze geen doelpunten meer maken. De wedstrijd eindigde met een score van 8-3 in het voordeel van Utrecht. Na de wedstrijd was het tijd om te douchen en de stad Utrecht te verkennen, wat zeker een succes was.

De dames van Flevo kijken met positieve moed uit naar hun volgende wedstrijd in Diemen tegen de dames van de Meeuwen op zaterdag 2 november as.