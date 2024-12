Geschreven door Lara van de Vliert

9 december 2024 8:57

Flevo dames verliezen nipt in Amersfoort





NIJKERK - Zaterdag stond de derby tegen Amersfoort op het programma. Na een korte rit arriveerden de Flevo dames in de Amerena, vastberaden om de punten mee naar Nijkerk te nemen.

Tijdens de voorbespreking werd afgesproken om zoals gebruikelijk te verdedigen. Coach Bolink wilde in de aanval meer beweging en variatie zien dan in eerdere wedstrijden.

Eerste periode

In de eerste periode wisten de Flevo dames twee strafworpen te forceren door goed zwemwerk richting het doel, wat resulteerde in twee doelpunten. Jette Bokkers scoorde ook tijdens een man-meer situatie. Dankzij de goede beweging van de Flevo dames kreeg Vera Molan een vrije bal buiten de 6 meter en scoorde. Eindstand eerste periode: 3-4 voor Flevo.

De tweede periode verliep moeizamer, maar de Flevo dames bleven sterk samenwerken, zowel aanvallend als verdedigend. Vera Molan scoorde een prachtig doelpunt in de rechterbovenhoek tijdens een man-meer situatie.

Spelbeeld blijft hetzelfde

In de derde periode bleef het spelbeeld hetzelfde als in de tweede periode, waardoor ZPC Amersfoort dichterbij kon komen. Flevo scoorde opnieuw dankzij een afstandsschot van Molan. Eindstand derde periode: 8-6.

In de laatste periode vochten de Flevo dames hard, spelend als een hecht team. Lara van de Vliert maakte de aansluitingstreffer na een mooie pass van Molan buiten de zes meter. Even later bracht Bokkers de Flevo dames weer dichterbij met een prachtig afstandsschot. De wedstrijd eindigde met een klein verschil, maar de punten gingen niet mee naar Nijkerk. Eindstand: 9-8.

Teleurstelling

Hoewel de Flevo dames teleurgesteld waren over het verlies, beseften ze dat dit hun beste spel tot nu toe was. Door veel beweging konden de passes goed aankomen en werd er ruimte voor elkaar gecreëerd. Het team groeit steeds meer op dit niveau en leert van elke wedstrijd.

Volgende week spelen de Flevo dames de laatste wedstrijd van 2024. Ze reizen af naar Haarlem voor de wedstrijd tegen ZV Haerlem dames 2, om 19:40 uur in zwembad de Planeet.