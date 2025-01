Geschreven door Evert Guliker

28 januari 2025 12:53

Flevo heren beginnen 2025 met een overwinning





NIJKERK - Ondanks dat een aantal basis spelers afwezig waren, vertrokken de heren van Flevo vol vertrouwen richting Amersfoort voor de eerste wedstrijd van het jaar. Het team werd aangevuld met 2 spelers van het tweede heren team en een jeugdspeler. In de Amerena wachtte ZPC Amersfoort H6. Onder leiding van coach Jurjen Engels doken de mannen vol overtuiging het frisse water in.

Flevo kwam sterk uit de startblokken. Matthijs Jut benutte de eerste manmeer overtuigend en wist direct daarna opnieuw het net te vinden. Met een bliksemstart stond Flevo al snel op een comfortabele 3-0 voorsprong. Maar toen de eerste uitsluitingen tegen Flevo vielen, sloeg de thuisploeg toe en wist de achterstand terug te brengen. Het vuur waarmee Flevo begon, leek wat te doven, en de eerste periode eindigde met een magere 3-2 voorsprong.

Tweede periode

De tweede periode begon opnieuw veelbelovend voor Flevo. Evert Guliker scoorde in een manmeer-situatie, al ontstond er enige discussie of de bal nu wel of niet via de lat het doel uit ging. Na overleg tussen de scheidsrechters werd het doelpunt alsnog goedgekeurd. Toch sloop er chaos in de verdediging van Flevo, en ZPC profiteerde daarvan door twee keer op rij te scoren. De voorsprong van Flevo leek te wankelen, maar Ad van Twillert bracht vlak voor rust verlichting door een manmeer te verzilveren. Zo ging Flevo met een nipte 4-5 voorsprong de rust in.

In de derde periode werd het spel steeds grimmiger. Beide teams worstelden om kansen te creëren, maar doelpunten bleven uit. Flevo kreeg vooral overtredingen tegen op de midvoor, terwijl ZPC vruchteloos van afstand bleef schieten. Het was uiteindelijk Jelle Wiersma die de ban brak en een manmeer benut. De vreugde was van korte duur, want bij de volgende aanval veroorzaakte Wiersma nu zelf een strafworp, waardoor ZPC weer in de wedstrijd kwam. Dit was ook het moment waarop jeugdspeler Branco Bolink zijn debuut maakte in het eerste team van Flevo. Vlak voor het einde van de periode vergrootte Matthijs Jut opnieuw de voorsprong met een trefzekere strafworp, waardoor Flevo uitliep naar een 5-7 voorsprong.

Zwaarbevochten

De laatste periode was zenuwslopend. Beide ploegen haalde het onderste uit de kan om nog een goede aanval neer te zetten. Het duurde ruim halverwege de periode voordat ZPC eindelijk wist te scoren, waardoor de stand naar 6-7 kroop. Toen Flevo vervolgens een strafworp miste, werd het pas echt spannend. In een cruciale manmeer-situatie vroeg coach Engels een time-out aan. Het vertrouwen werd opnieuw gelegd bij Matthijs Jut, die koelbloedig zijn vierde doelpunt van de avond scoorde. Hoewel ZPC nog aandrong, hield Flevo stand en sleepte het team een zwaarbevochten 8-7 overwinning binnen.

Met deze overwinning begint Flevo H1 het jaar goed. De volgende wedstrijd vindt thuis plaats in het Jaap van der Krol Bad op zaterdag 1 februari. Dan neemt Flevo H1 het op tegen Thetis H1, uit Gendt.

Doelpuntenmakers Flevo H1: Matthijs Jut (4), Jelle Wiersma, Evert Guliker, Ad van Twillert en Ivar Loos (1).