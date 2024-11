Geschreven door Evert Guliker

11 november 2024 15:39

Flevo Heren winnen in Barneveld



Foto: Lara van de Vliert



NIJKERK - Na een korte herfstvakantie mag Flevo H1 weer aan de bak tegen de mannen van DWK H2 in de Veluwehal in Barneveld. Beide teams starten sterk uit de startblokken. Het is Flevo die na twee minuten met een goal van Ingmar Loos de wedstrijd opent. Na het tweede goal van Flevo volgen twee uitsluitingen in het nadeel voor de mannen in blauw-geel. De eerste aanval wordt gemist, maar de tweede bal van DWK treft het net. In de laatste seconde van de eerste periode volgt nog een uitsluiting bij DWK, waardoor Flevo met een snelle dubbel pass via Mark Stolk de eerste periode afsluit met een 1-3 voorsprong.

Ook in de tweede periode duurt het meerdere aanvallen voordat het eerste doelpunt valt. Het is de andere van de gebroeders Loos, Ivar Loos, die ditmaal de periode opent met een doelpunt voor Flevo. Door al het geduw en getrek wat de scheidsrechters tolereren loopt de wedstrijd al snel vast. Het is de keeper Roel Geitenbeek die de comeback van DWK weerhoudt door telkens cruciale ballen te stoppen en enige vorm van weerstand van de thuisploeg in de kiem te smoren. Onverwachte wending

Plots neemt de wedstrijd een onverwachte wending. Het publiek houdt haar adem in als dan Patrick Zwart van Flevo uit het water getild moet worden met zijn hand op zijn ribben. Al hangend aan de arm van de scheidsrechter wordt hij door een teamgenoot geholpen naar de wisselbank. Ondanks de blessure gaat Flevo gefocust door aan de wedstrijd. Met twee minuten nog op de klok valt dan eindelijk de eerste uitsluiting van de periode in het voordeel van Flevo. Coach Jurjen Engelsman ziet dan gelijk een mooi moment voor een timeout. Flevo scoort deze opnieuw via Mark Stolk waarmee de periode eindigt in een voorsprong van 1-5 voorsprong voor Flevo. In de derde periode krijgt Flevo maar liefst vijf uitsluitingen tegen door het ontwaken van de scheidsrechters. De eerste worden al snel verspild door DWK door veelal onoplettende passes. Pas na de eerste time-out van DWK weet het haar man-meersituatie te benutten. Echter Flevo laat zich niet verslagen en Evert Guliker scoort tweemaal een doelpunt met een snelle zwemactie over de vleugel. De twee man-meer situaties die hij daarna tegen zich krijgt worden echter goed gemaakt door een sterk verdedigend Flevo. Focus kwijt

Aan het begin van de laatste periode noteert de stand 2-8 op het scoreboard voor Flevo. Het zijn de gebroeders Loos die opnieuw beide een doelpunt voor Flevo scoren. De eerder geblesseerd vernoemde Patrick Zwart maakt onverwachts zijn rentree en schiet ook nog een doelpunt voor Flevo terwijl zijn zwembroek zichtbaar is boven het wateroppervlak. Met nog wat laatste wissels raak Flevo even haar focus kwijt en moet het nog drie doelpunten waaronder een strafworp toegeven. De wedstrijd eindigt in een 6 – 11 overwinning voor Flevo. De volgende wedstrijd van Flevo vindt thuis plaats in het Jaap van der Krol Bad op 23 november. Dit wordt de kraker tegen De Vaart (Bunschoten/Spakenburg) waarbij beide ongeslagen teams zullen strijden om de eerste plek in de competitie. Doelpuntenmakers: Mark Stolk (3), Ingmar Loos (2), Patrick Zwart (2), Ivar Loos (2), Evert Guliker (2).