Geschreven door Matthijs Jut

14 oktober 2024 10:27

Flevo heren winnen ook in Nijmegen



Foto: Flevo



NIJKERK - De mannen van het eerste team van Flevo mochten op zaterdag 12 oktober om 15:45 uur al aantreden voor de derde competitiewedstrijd. Deze werd gespeeld in het Sportfondsen bad Nijmegen-west tegen Aqua-Novio H3. Met vier wisselspelers op de kant, één iemand in de Ardennen, een trouwe supporter op de tribune en onder leiding van Jurjen Engelsman gingen de mannen de strijd aan voor 3 punten in het kampioenschap.

De mannen uit Nijmegen begonnen fel aan de wedstrijd en kwamen al snel op 1-0 voorsprong. Flevo liet echter niet over zich heen lopen en met behulp van een 5-meter en een overtal situatie kwam Flevo al gauw weer op een 1-4 voorsprong met doelpunten van Patrick Zwart en Mark Stolk. De thuisploeg bleef erg fel verdedigen waardoor er nog een penalty aan het Nijkerkse team toebedeeld en benut werd. De tweede periode was erg timide, met maar drie doelpunten eindigde de eerste helft in 3-8 in het voordeel van Flevo.

Wedstrijd uitspelen

De tweede helft van de wedstrijd uitte zich in een overmaat van uitsluitingen en 5-meters. De Nijmeegse ploeg probeerde nog weer terug te komen en met behulp van een penalty werd het gat tevergeefs nog gedicht naar 5 doelpunten. Maar zelfs met een gemiste penalty wisten de mannen van Flevo de wedstrijd conditioneel uit te spelen. De wedstrijd uitte zich in 23 persoonlijke fouten waarvan 8 penalty's, met een einduitslag van 5-13 in het voordeel van Flevo. Tot dusver ongeslagen blijft Flevo azen op het kampioenschap. Volgende week spelen de mannen thuis tegen ZPC Amersfoort H6 om 19:10 uur. Doelpunten: Mark Stolk (5), Patrick Zwart (4), Ivar Loos, Wouter Haandrikman, Evert Guliker en Jelmer Kooij (1).