Geschreven door Jelle Wiersma

2 december 2024 9:59

Flevo heren winnen ruim in Veenendaal



Foto: Pixabay



NIJKERK - De mannen van Flevo Nijkerk speelden op de laatste zaterdag van November tegen VZC in Veenendaal een wedstrijd met twee gezichten. De wedstrijd begon in de eerste helft sportief en dynamisch, maar eindigde in de tweede helft fysiek met veel duw- en trekwerk. De uitslag van 5-14 in het voordeel van Flevo lijkt wel overtuigend, maar was zwaarbevochten.

Met de vaste midvoor, het ankerpunt van de Nijkerkse aanval, afwezig, moest Flevo improviseren aan de bal. Dat lukte aardig, vooral door snelle zwembewegingen van het jongere telgen uit Nijkerk. Daarbij werden uitsluitingen aan de kant van VZC ‘veroverd’, die verzilverd konden worden naar goals. Hoewel Pakjesavond nog een paar nachtjes slapen is, werden er ook al drie penalty’s aan Flevo toegekend in de eerste helft. Die cadeautjes werden uitgepakt door o.a. Patrick Zwart en Matthijs Jut. Einde tweede kwart was de stand 3-8, een ruime voorsprong voor de Nijkerkers. Fysieke wedstrijd

De achterstand en verstrekkende conditionele inspanning die de wedstrijd van hen vroeg frustreerde de thuisploeg. Het sportieve spel uit de eerste helft maakte plaats voor een fysieke strijd. De scheidsrechter doorzag dit en kende waar overtredingen gezien werden uitsluitingen en meer cadeautjes (lees: penalty’s) toe. Daarnaast wisten Ad van Twillert en Ingmar Loos ondanks dit spel van VZC beide een mooie lob in het net van de tegenstander te plaatsen. Daarmee kwam de wedstrijd in Veenendaal tot een eindstand van 5-14. Flevo staat nu tweede in het klassement en ontvangt komende zaterdag Arethusa uit Oss in het Jaap van der Krol bad. In de voorbereiding daarop wordt komende donderdag de schoen gezet, hopend dat de Sint ook voor die wedstrijd wat cadeaus uit Spanje heeft meegenomen.