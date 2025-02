Geschreven door Jelle Wiersma

Flevo heren winnen ruim van Thetis



Foto: Pexels



NIJKERK - Op zaterdag 1 februari ontving Flevo in Nijkerk de hekkensluiter in de waterpolocompetitie, Thetis uit Bemmel. De eerste wedstrijd tegen Thetis werd overtuigend gewonnen, dus de Nijkerkers gingen ook optimistisch deze wedstrijd in. In afwezigheid van enkele spelers namen de Nijkerkers weer een debutant mee: Guus Doornhof.

In de eerste helft van de wedstrijd werd de toon direct gezet. Onder andere Patrick Zwart en Storm de Jong knalden de ene na de andere bal raak. Vooral op de counter waren de Nijkerkers gevaarlijk: door hun goede conditie en jonge leeftijd kwamen de Nijkerkers na iedere afgeslagen aanval met een vrije man voor het doel van Thetis. Helaas werd niet iedere aanval in de eerste periode afgeslagen, twee schoten van afstand belandden achter invalkeeper Richard Deuzeman in het net. Halverwege de wedstrijd stond het al 9-2. In de tweede helft stoomden de Nijkerkers door met meer goals van Patrick Zwart, maar ook Evert Guliker pikte een doelpuntje mee. Guus Doornhof wist bijna zijn debuut te bekronen met een doelpunt. Hij poogde een lob bal over de keeper vanuit de hoek van het veld, die nog net de lat van het doel schampte. Hij liet zich door deze teleurstelling niet uit het veld slaan en bleef zijn mannetje staan met name in de verdediging tegen Thetis. Flevo speelde de wedstrijd eenvoudig uit tot een eindstand van 19-4, belangrijke punten in de competitie. De volgende wedstrijd van Flevo is alweer komende zaterdag, 8 februari, tegen de buren uit Putten. Doelpunten Flevo: Storm de Jong, Patrick Zwart (4), Evert Guliker, Jelmer Kooij (3), Ad van Twillert (2), Ivar Loos, Wouter Haandrikman en Jelle Wiersma (1)