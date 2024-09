Geschreven door Jelle Wiersma

23 september 2024 11:46

Flevo start seizoen met grote overwinning in Bemmel



Foto: Flevo



NIJKERK - De laatste zomerse zaterdag van 2024 werd door de heren van Flevo Nijkerk gespendeerd in Bemmel. Daar vond voor hen de start van het nieuwe waterpoloseizoen 2024-2025 plaats. Door een herindeling van de waterpoloregio’s zijn er veel nieuwe teams in de competitie van Flevo gekomen. Het smalle, warme bad in Bemmel is echter bekend terrein voor de Nijkerkers uit eerdere jaren.

Iedere waterpolowedstrijd start met de sprint (het ‘opzwemmen’). De scheidsrechter geeft een startsignaal en beide teams sprinten vanaf hun eigen doellijn naar het midden van het bad om de eerste bal te veroveren. Door topsprinter Evert Guliker komt het zelden voor dat Flevo het opzwemmen verliest. Zo werd ook in deze wedstrijd tegen Thetis het opzwemmen in alle vier de kwarten van de wedstrijd gewonnen door Guliker.

Eerste bal

Het winnen van de eerste bal in een periode geeft een groot voordeel, omdat daarmee de eerste aanval ingezet kan worden. Mark Stolk maakte daar direct gebruik van. Hij zette het eerste competitiedoelpunt op zijn naam. Gebruikmakend van dit momentum, tikte hij ook de 2-0 en 3-0 binnen. Ook volgden doelpunten voor Patrick Zwart, (t)opzwemmer Evert Guliker zelf en Matthijs Jut. Na deze opening verliep de wedstrijd eenzijdig. Thetis kwam eigenlijk de hele wedstrijd niet aan de wedstrijd te pas, terwijl Flevo de punten door bleef scoren. Ook het nieuwe teamlid Storm de Jong, opgekomen uit de jeugd, scoorde tweemaal. Een leuke start van zijn carriére bij heren 1. Eenzijdig beeld

Een verdere omschrijving van de wedstrijd zou weinig attractief zijn. Met een eindstand van 3-22 kunt u zich inbeelden hou eenzijdig de wedstrijd verder verliep. Met die stand gaan de mannen van Flevo wel met veel zelfvertrouwen het nieuwe seizoen in. De volgende wedstrijd is op 5 oktober om 21.00 uur in het Jaap van de Krol Bad tegen ENC Arnhem. Doelpunten Flevo: Mark Stolk (9), Patrick Zwart (4), Evert Guliker (3), Storm de Jong (2), Matthijs Jut, Ingmar Loos, Jelle Wiersma en Jelmer Kooij (1).