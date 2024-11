Geschreven door Matthijs Jut

25 november 2024 8:53

Flevo verliest derby van de Vaart





NIJKERK - Op zaterdag 23 november gingen de mannen van Flevo H1 de strijd aan tegen de Vaart (Spakenburg) voor de eerste plek in de competitie. De mannen van Flevo gingen onder leiding van coach Jurjen Engelsman te water met 5 man reserves op de bank.

De eerste periode begonnen beide ploegen met overtuiging aan de wedstrijd. Het was Evert Guliker die de wedstrijd opende in het voordeel van Flevo. Echter kwam de Vaart al snel, door een uitsluiting voor Flevo, weer op gelijke hoogte. In de eerste periode werd nog een strafworp door Mark Stolk benut, maar de Vaart sloot de periode af met de gelijkmakende 2-2.

Sublieme inzwemactie

De tweede periode was een zwemwedstrijd geworden in het voordeel van Flevo. Stolk zette Flevo op een 3-2 voorsprong aan het begin van de tweede periode, daarna was het alleen maar heen en weer zwemmen voor het volgende doelpunt. Uiteindelijk wist Jelle Wiersma de tweede periode af te sluiten met een sublieme inzwemactie, via een tikbal wist hij de keeper van de Vaart te passeren en Flevo op een 4-3 voorsprong te zetten.

De derde periode wist De Vaart H1 de wedstrijd naar zich toe te trekken. Met drie doelpunten voor Spakenburg en slechts 1 doelpunt, van Ingmar Loos, voor de thuisploeg kwam De Vaart op een 5-6 voorsprong. De laatste en beslissende periode wisten de Spakenburgers hun voorsprong uit te breiden naar 5-8 voordat Flevo weer de controle terugkreeg op de wedstrijd. Er was een uitsluiting voor nodig en toen wist Matthijs Jut nog het laatste doelpunt van de wedstrijd te maken.

Geen koppositie

Met een eindstand van 6-8 moesten de mannen van Flevo genoegen nemen. Helaas konden de mannen de koppositie in de competitie niet verzekeren. De mannen uit Nijkerk hebben alles gegeven wat er momenteel in zat maar het mocht niet baten. Voor alsnog moet Flevo H1 met de tweede plek in de competitie genoegen nemen. Volgende week gaan de mannen uit Nijkerk richting Veenendaal om tegen VZC H3 de strijd aan te gaan.

Doelpunten Flevo: Mark Stolk (2), Matthijs Jut, Evert Guliker, Jelle Wiersma, Ingmar Loos (1)