Geschreven door Evert Guliker

9 december 2024 8:40

Flevo wint eenvoudig van nummer 4





NIJKERK - Afgelopen zaterdag speelden de mannen van Flevo H1 tegen de mannen uit Oss van Arethusa H3 thuis in het Jaap van der Krol Bad. Flevo pakt de leiding met de openingstreffer van Jelle Wiersma gevolgd door een goal van Patrick Zwart. Ook de eerste strafworp wordt door Flevo benut. Dan, vlak voor rust, valt het antwoord van Arethusa. De eerste periode eindigt in een geringe 3-1 voorsprong voor Flevo.

De tweede periode ziet Flevo kansen via de midvoor Mark Stolk. Ondanks de snelle uitbraak van Flevo op de counter wordt deze kans vaak niet goed afgerond waardoor de uitloop beperkt blijft. Een aantal keer levert dit wel een manmeer-situatie op waaruit Jelle Wiersma weet te scoren. De tweede periode eindigt met alleen doelpunten van Flevo waarbij het scoreboard een stand van 6-1 aangeeft.

Moeizamer

De derde periode verloopt moeizamer voor Flevo. Met onder andere een onbenutte strafworp maakt de ploeg van Jurjen Engelsman het zichzelf onnodig moeilijk. De verdediging van Flevo blijft echter stabiel en de stand eindigt in de derde periode op 8-2.



In de vierde periode gaan de doelpunten heen en weer. Waarbij Flevo vooral kansen creëert op de contra, geeft het vooral meer doelpunten weg door slordigheidsfoutjes. De voorsprong van Flevo is echter te groot voor Arethusa om in te lopen. Flevo houdt stand en wint de wedstrijd uiteindelijk met 11-7.

Laatste wedstrijd

De laatste wedstrijd in 2024 van Flevo, vindt opnieuw thuis plaats in het Jaap van der Krol Bad op 14 december. De mannen van Flevo H1 spelen dan tegen Aqua-Novio H3 uit Nijmegen.