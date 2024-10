Geschreven door Evert Guliker

7 oktober 2024 16:29

Flevo wint ruim van ENC Arnhem





NIJKERK - Nadat de eerste wedstrijd van het seizoen werd gewonnen, begint Flevo H1 vol zelfvertrouwen aan de thuiswedstrijd tegen ENC Arnhem H3. Het seizoen is nog maar net onderweg dus de drie punten zijn van grootbelang in de plaatsing in de competitie. Met een goed gevulde tribune en een enthousiast thuispubliek beginnen de heren aan de wedstrijd.

Na enkele aanvallen van beide teams valt het eerste doelpunt in het voordeel van ENC Arnhem. Veelal via Mark Stolk op de midvoor-positie weet Flevo te scoren. Ook door scherp op de counter te liggen scoort Evert Guliker een doelpunt. De eerste periode eindigt in een ruime 4-1 voorsprong voor Flevo.



Tweede periode

In de tweede periode weerhoudt een gemiste 5-meter Patrick Zwart er niet van om daarna nog twee doelpunten te scoren voor Flevo. De tweede periode met enkele doelpunten van Flevo eindigt in 7-1. Ook in de derde periode bouwt Flevo verder aan de weg naar overwinning met doelpunten van onder andere Ivar Loos en Jelle Wiersma. ENC Arnhem weet van grote afstand nog een bal in het doel te leggen maar het alom sterke Flevo blijft overheersend. De derde periode eindigt in 13-3.

Met een bijna gespeelde wedstrijd ziet in de vierde periode Jelmer Kooij de kans om zijn onverwachts goede wedstrijd uit te breiden met drie extra doelpunten. Tot slot weet Flevo zich goed staande te houden bij de twee manmeers waaruit ENC Arnhem niet weet te scoren. De wedstrijd eindigt in een ruime 17-3 overwinning voor Flevo H1. De volgende wedstrijd vindt plaats op 12 Oktober om 15:45 uur tegen Aqua-Novio'94 H3, in Sportfondsenbad Nijmegen-West.