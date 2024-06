Geschreven door Jarno van de Bor

3 juni 2024 16:21

'Flexflitser' moet maximumsnelheid in Barneveld handhaven





BARNEVELD - De komende maanden plaatst het Openbaar Ministerie (OM) een 'flexflitser' in Barneveld. Deze mobiele flitspaal gaat op verschillende plekken in de gemeente de maximumsnelheid handhaven.

De gemeente Barneveld heeft samen met de politie en het OM gekeken naar locaties waar vaak te hard wordt gereden en waar de risico's daarvan hoog zijn. Daaruit kwamen de Thorbeckestraat in Barneveld en de Hoofdstraat in Voorthuizen naar voren als geschikte locaties. De flitspalen zullen twee maanden op een plek komen te staan en verhuizen daarna naar een andere locatie.

Vraag uit de samenleving

Mijntje Pluimers-Foeken, wethouder Verkeer, laat weten dat vanuit de gemeente wordt gevraagd om extra flitspalen: "We zetten ons in voor een verhoging van de verkeersveiligheid in onze gemeente. Vanuit de samenleving krijgen we steeds vaker de vraag om flitsers te plaatsen. Recentelijk heeft ook de gemeenteraad een oproep gedaan aan het college om actief bij het OM een verzoek in te dienen voor deze flitsers. Daarom ben ik blij dat het OM flexflitsers in gaat zetten."

Locaties

Vanaf 6 juni staat de mobiele flitspaal aan de Hoofdstraat in Voorthuizen, ter hoogte van het kruispunt met de Evertsenlaan. Na twee maanden verplaatst de flexflitser naar de Thorbeckelaan in Barneveld. Hier komt hij ter hoogte van de Johan de Wittlaan te staan. Hierna zal de flitspaal weer rouleren met de eerder genoemde locatie in Voorthuizen.