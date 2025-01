Geschreven door Henri van Veen | Omroep Gelderland

6 januari 2025 11:12

Forse klappen voor Gelderse horeca, in 2024 twee keer zoveel faillissementen





VELUWE RANDMEER - Het aantal faillissementen in de Gelderse horeca nam vorig jaar fors toe. Ruim twintig horecazaken gingen in 2024 op de fles, twee keer zoveel als tien jaar geleden. Geld verdienen was een uitdaging door gestegen kosten, blikt Koninklijke Horeca Nederland terug.

De horeca in Gelderland heeft een pittig jaar achter de rug. "De kosten voor energie, personeel, inkoop en huisvesting namen aanzienlijk toe, terwijl het doorberekenen van deze kosten aan gasten beperkt bleef", vat regiomanager Edwin Korthouwer van de Gelderse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 2024 samen. "Dit leidde tot dalende winstmarges."

Forse toename faillissementen

Het aantal faillissementen in de Gelderse horeca nam vorig jaar fors toe. Ruim twintig horecazaken redden het niet, twee keer zoveel als tien jaar geleden. Voor de coronacrisis bleef het aantal faillissementen in de horeca beperkt tot hooguit tien per jaar.

Het aantal werknemers in de Gelderse eten- en-drinkensector steeg vorig jaar wel licht, zegt Korthouwer. "Ondanks dat bleef de arbeidsmarkt krap, nieuwe en strengere wetgevingen beperkten de flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Maar de grootste uitdaging voor de horeca in 2024 was het handhaven van gezonde winstmarges. En dat is dit jaar, denk ik, ook zo."

Betalingsverplichtingen coronasteun

In 2025 hebben nog veel horecaondernemers betalingsverplichtingen doordat ze coronasteun en uitgestelde belastingen moeten terugbetalen, voorspelt KHN-regiomanager Korthouwer: "Deze ondernemers hebben geen ruimte voor investeringen of vermogensopbouw." Wie gebruik heeft gemaakt van bijzonder uitstel van betaling door de coronacrisis moet die schuld uiterlijk 1 oktober 2027 hebben terugbetaald.