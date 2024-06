Geschreven door Sierou de Vries | Jeroen Brons

8 juni 2024 15:34

Fotograaf Arjen Gerritsma laat ons meekijken door zijn cameralens



Anita Mensink met Arjen Gerritsma in gesprek. Foto: A1 Mediagroep - Jeroen Brons



NIJKERK - 7 juni was het eindelijk zo ver;, de presentatie van Gerritsma zijn boek 'How Great Thou Art!'. Arjen Gerritsma was al weken bezig met het maken van zijn fotoboek. Zijn verhaal, de wereld bekeken door zijn cameralens. Waar een grote rol is weggelegd voor prachtige natuurfoto's in binnen en buitenland. Deze avond werd hij geïnterviewd door Anita Mensink, een goede vriendin. Waar Arjen nogmaals zijn verwondering over de grootsheid van de wereld en zijn geloof in God vertelde.

Documentairemaker Olaf Koelewijn heeft Gerritsma de afgelopen maanden gevolgd en heeft de woorden die vastgelegd zijn in het boek, ook vastgelegd op beeld. Het gaat over alles wat Arjen in zijn leven heeft meegemaakt, wat terugvoert van naar zijn jeugd in Friesland, tot de stilte en rust die hij ervaart in de Arkemheemse polder. Ook Vrijdagavond was Koelewijn aanwezig om dit deel van het leven van de fotograaf vast te leggen.



Arjen zijn directe familie had het boek al kunnen bewonderen. Nu was het aan de bezoekers van de presentatie om een blik in het boek te werpen.



Veel belangstelling. Foto: A1 Mediagroep - Jeroen Brons





Het boek! Foto: A1 Mediagroep - Jeroen Brons