Geschreven door Jarno van de Bor

8 januari 2025 11:43

Foto's: Boni Corlaer is nu officieel een Nettorama





NIJKERK - Woensdagochtend heeft Nettorama Nijkerk voor het eerst de deuren geopend. De voormalige Boni Corlaer is de afgelopen week omgebouwd in de stijl van de supermarktketen.

Op de nieuwe logo's, kleurstelling en werkkleding van de medewerkers na is er niet gek veel veranderd bij de supermarkt. Sinds bekend werd dat Nettorama en Boni samen verder zouden gaan is het assortiment al stapje voor stapje vervangen. Ook is de indeling grotendeels intact gebleven. De grootste verandering ten opzichte van de Boni is terug te zien bij de broodafdeling, waar nu een wand met verse broodjes is.

Belangstelling

Op de heropeningsdag was er veel belangstelling van klanten die een kijkje kwamen nemen in de verbouwde supermarkt. Ook stond er in de ochtend al een flinke rij met scholieren van het Corlaer College. Net als bij de Boni geldt voor hen een mandjesbeleid. Zij mogen alleen naar binnen met een speciaal mandje. Als deze op zijn moeten ze wachten tot er weer een mandje wordt ingeleverd. Deze maatregel is ingevoerd om overlast te voorkomen.

Over de fusie

Medio 2023 kondigden de familiebedrijven Nettorama en Boni aan te fuseren tot de Nettorama Groep. Door deze fusie ontstaat er een A-merkdiscounter met ruim 80 winkels en circa 6800 medewerkers. Op dit moment worden veel Boni Supermarkten in Nederland omgebouwd tot Nettorama.