Geschreven door Jarno van de Bor

22 januari 2025 9:36

Foto's: PLUS van den Hoven Nijkerk opent de deuren





NIJKERK - De PLUS aan het Wheemplein in Nijkerk heeft woensdagochtend om 9.00 uur de deuren geopend. De afgelopen weken werd de voormalige Boni omgebouwd tot een nieuwe supermarktketen in de gemeente.

De indeling van de supermarkt is volledig veranderd. Het interieur van de Boni werd verwijderd, er kwam een nieuwe vloer en de bestaande slijterij moest plaatsmaken voor winkeloppervlakte. In de supermarkt zelf is nu onder meer een afdeling waar verse maaltijden als sushi en salades worden bereid. Daarnaast werd het assortiment flink uitgebreid naar meer dan 20.000 producten.

Minuut gratis winkelen

Bij de opening werd een minuut gratis winkelen verloot voor de eerste klant. De gelukkige prijswinnares werd daarbij geholpen door het winkelpersoneel en mocht met een winkelkar met een waarde van meer dan 500 euro de winkel verlaten.

Dat de Boni in het centrum werd omgebouwd tot PLUS is een uitzondering. De meest Boni's worden een Nettorama doordat de twee supermarktketens tot een fusie overgingen. Dat zelfde lot onderging ook de Boni in de wijk Corlaer. De vestiging in het centrum van de stad werd dus een PLUS. Dit komt doordat het gebouw waarin de supermarkt is gevestigd al eerder werd overgenomen door de PLUS-ondernemer.