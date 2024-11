Geschreven door Sierou de Vries

25 november 2024 15:40

FOTO'S: Sinterklaas ook feestelijk onthaald in Hoevelaken





HOEVELAKEN – Zaterdag 23 november stapte Ozosnel met nieuwe dakijzers monter door de Stoutenburgerlaan in Hoevelaken. Sinterklaas had het bovenop Ozosnel druk met zwaaien, want langs de weg stonden veel kinderen de Sint en zijn Pieten op te wachten.

In het centrum stond de burgemeester van Hoevelaken de Sint op te wachten, samen met ‘Dieuwertje’. Op de nieuwe Sinttroon gezeten werd er veel gezongen, gestrooid en mochten de kinderen Sinterklaas vragen stellen. Op de vraag “Hoe oud bent u nu eigenlijk?”, wist de Goedheiligman, na enig tellen, te antwoorden dat hij vandaag precies een jaar ouder is dan vorig jaar.

Spelletjescircuit

Na het officiële welkom was er een groot spelletjescircuit in het centrum van Hoevelaken. Pakjes gooien in de schoorsteen, een dans oefenen, sjoelen of lekker stoepkrijten. Het kon allemaal. Dik aankleden was nodig op de ouderwets winterse dag op een ouderwets warm Sinterklaasfeest.

Pakjes gooien. Foto: VRMG





De bakker die de taarten moest beoordelen voor Heel Hoevelaken Bakt, moest toegeven dat hij toch wel echt een warme bakker is en niet zo van de kou houdt. Toch wist hij uit alle ingezonden lekkernijen een winnaar te kiezen.

Traantje

De Sint liep ondertussen in het dorp en bezocht alle lokale ondernemers en nam uitgebreid de tijd om met de kinderen op de foto te gaan en waren heel veel pepernoten. En zo nu en dan was er toch een klein traantje, omdat het wel heel spannend was met al die Pieten ‘in het echt’.

Een lach en een (klein) traan(tje). Foto: VRMG





De pieten maakten er een feest van. Foto: VRMG





Het feest werd aandachtig gadegeslagen. Foto: VRMG





De Sint. Foto: VRMG