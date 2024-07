Geschreven door Eljakim Doorneweerd

25 juli 2024 7:00

Ga je op autovakantie? Vergeet dan dít belangrijke item niet





VELUWE RANDMEER - Ga je deze zomer met de auto op vakantie? Dan is er één belangrijk item dat je niet mag vergeten. Maar liefst 87 procent van de Nederlandse vakantiegangers neemt de moeite niet om dit document te controleren, zo blijkt uit een onderzoek. Het gaat om de groene kaart die je ontvangt bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering.

Een nieuwe autoverzekering afgesloten voor dat ritje langs de kust of door de bergen? Vergeet niet dat je dan tegelijk een groene kaart ontvangt. Dit is je internationale verzekeringsbewijs waarmee je ook in het buitenland kunt aantonen dat je goed verzekerd bent. Wel handig dus, vooral omdat meer dan de helft van de Nederlanders met hun vakantie op vakantie gaat. Dat blijkt uit het onderzoek van Independer en Q&A Research.

Expert Menno Dijcks van Independer legt uit: “Stel je voor, een klein ongelukje wanneer je de camping verlaat, je wilt dan direct alle nodige informatie vinden. De groene kaart is jouw gids in verzekeringsland. Rijd je echter zonder dit bewijs rond in gebieden waar het verplicht is, dan kan een zorgeloze vakantie snel veranderen in een stressvolle situatie. Dan kan je een boete boven het hoofd hangen.”

In de ene streek verplicht, in de andere niet

Binnen de EU kun je meestal fluitend doorrijden zonder groene kaart. De politie ziet via je kenteken of je verzekerd bent. Wil je elke twijfel wegnemen? Zoek dan uit in welke landen je wél dit groene verzekeringsbewijs moet tonen. Dat staat, je raadt het al, gewoon op je groene kaart.

Niet te vergeten: groene kaarten hebben een houdbaarheidsdatum van één jaar. “Controleer voor je vertrekt altijd de geldigheid.” En mocht deze verlopen zijn, aarzel dan niet om contact te zoeken met je verzekeraar voor een nieuwe. Met een blik op de toekomst wordt de groene kaart vanaf dit jaar veelal digitaal verzonden. Gemak dient de mens.

Bron: Independer