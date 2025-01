Geschreven door Eef van Bommel | Omroep Gelderland

20 januari 2025 12:00

Gedoe rond spoeddebat wolf: 'BBB en SGP maken zich volstrekt ongeloofwaardig'





VELUWE RANDMEER - Het spoeddebat over de wolf waar BBB en SGP eerder deze maand om vroegen bij Provinciale Staten van Gelderland, heeft mogelijk minder spoed dan het leek. De directe aanleiding was een aanval achter een wolfwerend raster. Maar nu blijkt dat niet helemaal te kloppen.

De wolvenaanval vond plaats in Ede, op 8 januari. Daarbij werden vijftien schapen gedood. Die zouden achter wolfwerende hekken hebben gestaan, schrijven BBB en SGP in het verzoek tot het spoeddebat. Dat blijkt na onderzoek niet te kloppen.

'Heel opmerkelijk'

De wei van de boer was slechts aan drie van de vier zijdes voorzien van een wolfwerend raster. "Aan de vierde zijde waren draden van 80 centimeter hoog gespannen, geen wolfwerend raster dus", stelt gedeputeerde Harold Zoet (BBB).

"Alsof je je huis helemaal beveiligt en dan de deur laat openstaan. Heel opmerkelijk", reageert Statenlid en mede-aanvrager van het spoeddebat Gerrit Averesch (SGP).

Rasters afgekeurd

De boer heeft naar de sporen rond de rasters gekeken. En het lijkt erop dat de wolf toch over een van de drie wolfwerende kanten is gesprongen, aldus Rik Loeters (BBB), een van de aanvragers van het spoeddebat.

Maar ook de drie wolfwerende rasters blijken niet te voldoen aan de eisen, blijkt uit onderzoek van de taxateur van BIJ12 die de rasters goed- of afkeurt.

Minder spoed

Slechts één procent van de wolvenaanvallen vorig jaar vond plaats achter goedgekeurd wolfwerend raster. En 95 procent van de aanvallen vond plaats zonder zo'n raster. De aanval in Ede is daarmee eerder regel dan uitzondering. "Daarmee kan het spoedeisend karakter nu van het spoeddebat af", geeft Averesch toe. En die spoed is wel een van de voorwaarden voor een spoeddebat.

Ook de exacte schadecijfers die de BBB en SGP opgaven in het verzoek, kloppen niet helemaal. Er stonden 39 schapen in de wei en niet 37, meldt BIJ12. Ook zijn er twee schapen meer gewond geraakt dan werd vermeld. Het aantal van vijftien dode schapen klopt wel.

"Wij hebben de cijfers en informatie over de wolfwerende rasters direct van de boer", meldt Loeters van de BBB. Hij bevestigt dat ze niet hebben gewacht op de uitslag van het onderzoek van BIJ12. De BBB houdt voet bij stuk: "Los van het feit dat het raster niet 100 procent perfect was en niet aan de eisen van BIJ12 voldeed, hebben wij juist gecommuniceerd. De wolf moet zo snel mogelijk worden beheerd en daarom is het spoeddebat nog steeds nodig", benadrukt Loeters. Bij 86,7 procent van de wolvenaanvallen stonden dieren onbeveiligd.

'Puur voor de bühne'

"De BBB en SGP maken zich hiermee volstrekt ongeloofwaardig. Het is puur voor de bühne", reageerde Daniëlle van de Weerd van de PvdD eerder op het spoeddebat. Ook D66, PvdA en GroenLinks vonden het verzoek onbetrouwbaar omdat het incident nog niet was onderzocht.

Het onderwerp zou op 5 februari op de agenda worden gezet. Of dit nog doorgaat nu blijkt dat de aanleiding voor de aanvraag niet op de juiste gegevens is gebaseerd, is nog niet duidelijk. "We zullen dit aankaarten in het presidium voor de geplande Statenvergadering, maar de kans is niet heel groot dat we het spoeddebat kunnen tegenhouden. Het is wel fijn om deze informatie te hebben en te gebruiken bij het debat als dat er komt", aldus GroenLinks.