Geschreven door Sophie van der Velden

7 oktober 2024 15:00

Geen nieuwe Michelinsterren voor restaurants in regio: 'Als het komt, dan komt het'





VELUWE RANDMEER - Een spannende dag voor veel topchefs in Nederland vandaag. Vanochtend, maandag 7 oktober, werd in Maastricht bekendgemaakt welke restaurants een felbegeerde Michelinster hebben bemachtigd. Vijf restaurants uit de regio maakten kans op een eerste ster, maar werden niet geselecteerd door de organisatie. "Als het komt, dan komt het."

De bekendmaking begon vanochtend om 11.00 uur op de horecavakbeurs BBB in Maastricht. Ni Hao in Nunspeet, Het Roode Koper in Leuvenum, de Salentein en Het Sluishuys in Nijkerk en Ratatouille in Harderwijk werden aanbevolen door Michelin voor een ster.

Een mooi compliment

Erik Hendriksen, eigenaar van Het Sluishuys in Nijkerk, was vanmorgen aanwezig bij de uitreiking in Maastricht. In 2021 opende het restaurant de deuren, nu werden ze dus aanbevolen voor een ster. "Ik vind het een heel mooi compliment dat we zijn opgenomen in de Michelingids", reageert Hendriksen. Tot twee jaar geleden was hij eigenaar van een restaurant in Barneveld. "Daarmee hebben we jarenlang ook in de gids gestaan. Maar als je opnieuw begint, moet je ook opnieuw opgemerkt worden."

Over Michelin

Michelinsterren zijn de hoogste onderscheidingen die inspecteurs kunnen toekennen aan de restaurants in hun selectie. In 1900 begon Michelin als een toeristisch reclameboekje, dat gratis werd uitgedeeld aan automobilisten. De gids bevatte in eerste instantie alleen praktische informatie over het autorijden. In 1923 werden restaurants toegevoegd aan de gids. Drie jaar later ontstond de ster. In de jaren daarna werden de tweede en derde ster toegevoegd. Eén ster betekent 'zeker een bezoek waard', de tweede ster 'een omweg waard' en de derde 'de reis waard'.

Dat dat uiteindelijk zo snel gebeurd is, verraste Hendriksen positief. "Michelin is bij ons langs geweest in het restaurant en heeft ons daarna dus aanbevolen." Daarom mocht de eigenaar van het restaurant vandaag aanwezig zijn in Maastricht. "Ik ging er heel nuchter naar toe. Ik was er ook niet vanuit gegaan dat we een ster zouden krijgen. Het was een mooie bijeenkomst. De spanning was voelbaar in de zaal", beschrijft Hendriksen.

De mooiste zaak is een volle zaak

Maar helaas dus geen ster voor Hendriksens restaurant. "We koken met de mooiste producten die er zijn en we blijven ons best doen", reageert hij. "Ik kook voor de mensen, niet voor Michelin en dat blijf ik gewoon doen. Als het komt dan komt het, maar als het niet komt is het ook goed", stelt hij luchtig. "Ik zeg altijd: de mooiste zaak is een volle zaak. En als Michelin dat een ster waard vindt, dan is dat mooi meegenomen."

Ook restaurant Ratatouille in Harderwijk en Salentein in Nijkerk, die wel een plaats krijgen in de Michelingids 2024, kunnen geen eerste ster achter hun naam zetten. In totaal heeft Nederland nu 122 restaurants met één, twee of drie sterren. Restaurant 't Nonnetje (twee sterren) en De Basiliek (één ster) in Harderwijk kregen te horen dat zij hun sterren behouden. Restaurant De Librije in Zwolle heeft als enige restaurant in Nederland drie sterren, en behoudt deze ook komend jaar.