Geschreven door Cato Stronkhorst

18 juni 2024 13:22

Geen Sprinters tussen Utrecht en Nunspeet door wisselstoring





VELUWE RANDMEER – Tussen Utrecht Centraal en Nunspeet rijden er tijdelijk geen Sprinters in verband met een wisselstoring. Dit meldt de NS. De verwachting is dat de treinen na 14.30 uur weer volgens de dienstregeling zullen rijden.

De extra reistijd wordt geschat op meer dan 60 minuten. Reizen met de bus is uiteraard nog wel mogelijk. Houd de app of website van de NS in de gaten voor actuele reisinformatie.

UPDATE - 14.30 uur

Het treinverkeer ligt nog steeds stil. Volgens de NS gaat het langer duren voordat de storing is opgelost. Tot ten minste 16.30 uur rijden er geen treinen. Er rijden zeer beperkt bussen als vervangend vervoer.