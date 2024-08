Geschreven door Sophie van der Velden

23 augustus 2024 10:20

Geen treinen tussen Harderwijk en Nunspeet in eerste weekend september





NUNSPEET | HARDERWIJK - In het eerste weekend van september, van vrijdag 6 tot en met maandag 8 september, zullen er geen treinen rijden tussen station Harderwijk en Nunspeet. In dit weekend vernieuwt ProRail het spoor. Daarnaast wordt er ook bij station Nunspeet gewerkt, waardoor het station het hele weekend dicht is.

De werkzaamheden bij station Nunspeet zullen voorbereidend zijn op het plaatsen van de tunnels in november. Zo moeten onder andere de bovenleidingportalen worden verplaatst en aangepast. Ook de kabels en leidingen worden verlegd. De werkzaamheden aan het station en aan het spoor zullen ook in de nachtelijke uren doorgaan. Dit kan tijdelijk voor overlast zorgen.

Gesloten spoorwegovergangen

In verband met de werkzaamheden zal ook een aantal spoorwegovergangen tijdelijk gesloten worden. De overgang bij de Elspeterweg is volledig dicht tussen 1.00 en 5.00 uur in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 september. Vanaf 5.00 uur op zondag 8 september is de overweg alleen nog afgesloten in de richting van de A28 naar Nunspeet. De andere kant, richting de A28, is wel weer open. Omrijden kan via de Eperweg.

Daarnaast zijn de overgangen Schotweg en Klaterweg gesloten van donderdag 5 september 23.00 uur tot maandag 9 september 3.00 uur. De spoorwegovergang Eperweg wordt afgesloten van zaterdag 7 september 6.00 uur tot zondag 8 september 1.00 uur.

Het hele weekend zullen er bussen rijden in plaats van treinen als vervangend vervoer. Kijk voor de actuele reisinformatie op de ns app of op ns.nl.