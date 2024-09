Geschreven door Jarno van de Bor

'Voorlopig geen verder archeologisch onderzoek naar kasteel Hulckenstein'





NIJKERK - Er komt geen archeologisch onderzoek naar de resten van kasteel Hulckenstein. Dat meldt omroep Flevoland. De provincies Gelderland, Flevoland en de gemeente Zeewolde zien geen aanleiding om een groot onderzoek te financieren.

In een documentaire van Omroep Flevoland ging verslaggever Arend Dubbelboer op zoek naar de exacte ligging van het 'verdwenen' kasteel. Hoewel er in het verleden al muurresten en stenen werden gevonden, was dit voor het eerst dat de exacte ligging met behulp van een nauwkeurig GPS systeem werd vastgelegd. Hieruit blijkt dat het kasteel waarschijnlijk een stuk groter was dan tot nu toe werd vermoed. Ook werden resten gevonden van een nabijgelegen gebouw dat niet eerder was ontdekt.

Droogleggen

Maritiem archeoloog Yftinus van Popta was betrokken bij de documentaire en opperde om damwanden te slaan en het gebied droog te leggen. Hij vermoedt dat er op die manier nog veel meer muurresten te vinden zijn. Ook hoopte hij beerputten en afvalkuilen te kunnen vinden. Hieruit kan belangrijke informatie over het leven van vroeger worden gehaald.

Dat zien de provincies Gelderland en Flevoland op dit moment dus niet zitten. De archeologische vindplaats wordt niet bedreigd, dus zien zij geen reden om de plek op te graven. Daarnaast is een groot onderzoek erg kostbaar. Wel zegt Flevoland ervoor open te staan om met de onderzoekers te bespreken welke andere onderzoeksmogelijkheden er zijn.