Geschreven door Sophie van der Velden

31 juli 2024 12:18

Gekantelde vrachtwagen A28, weg blijft nog uren afgesloten





LEUSDEN - Vanochtend heeft een ernstig ongeluk plaatsgevonden op de A28 ter hoogte van Leusden. Een vrachtwagen is gekanteld en blokkeert daardoor meerdere rijbanen. Huldiensten zijn massaal uitgerukt, meldt 112 nieuws. Rijkswaterstaat verwacht in ieder geval tot 20.00 uur bezig te zijn met de afhandeling van het ongeval.

Door het ongeval zijn de rijbanen op de plek van het ongeluk vanaf Utrecht in de richting van Amersfoort niet te gebruiken. Reizigers wordt geadviseerd om alternatieve routes te zoeken en rekening te houden met langere reistijden. Omrijden kan via Hilversum over de A27 of A1. Klik hier voor actuele informatie over de vertraging en omleidingen.