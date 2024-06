Geschreven door Eljakim Doorneweerd

25 juni 2024 9:44

Geknapte waterleiding in Barneveld, straat blank



De straat staat helemaal blank. Foto: Persbureau Heitink



BARNEVELD - Dinsdagochtend rond 05:00 uur is er aan de Van Schothorststraat in Barneveld een waterleiding geknapt. Dit incident heeft ervoor gezorgd dat bewoners in de omgeving rekening moeten houden met een verminderde watertoevoer. De politie ontving de melding van de breuk en sloot vervolgens de straat af om de situatie onder controle te krijgen en verdere schade te voorkomen.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe lang de storing zal duren. Eenden uit de nabijgelegen singel maken gretig gebruik van het overvloedige water dat nu in de singel stroomt. Er spoelde ook zand mee de singel in. De exacte omvang van de storing en het aantal getroffen huishoudens is nog niet duidelijk.