Geschreven door Eva Gerritsen | Omroep Gelderland

30 december 2024 9:11

Gelderland heeft de meeste oliebollenkramen, dit is waarom





VELUWE RANDMEER - Wie tijdens de jaarwisseling oliebollen wil halen hoeft niet ver te zoeken. In Gelderland zijn veruit de meeste oliebollenkramen van Nederland te vinden. De reden daarvoor heeft alleen niets met oud en nieuw te maken.

Het aantal oliebollenondernemers is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2013 ging het nog om 80 bedrijven in Gelderland die met kramen langs straten en op pleinen oliebollen verkochten. In de laatste maanden van dit jaar is dat aantal gestegen naar 105 bedrijven. Dat is bijna een kwart van alle 425 oliebollenkramen in Nederland.

Kermisbranche

Dat Gelderland de meeste oliebollenverkopers heeft, heeft niets te maken met de populariteit van de bol hier, maar met het aantal kermisexploitanten in Gelderland. "Kermisexploitanten wonen veelal in Apeldoorn, een plek die centraal is en van waaruit men minder ver hoeft te reizen", vertelt Atze Lubach-Koers, voorzitter van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders, die het gros van de oliebollenondernemers vertegenwoordigt.

De stijging van het aantal oliebollenkramen is vooral ontstaan in de coronatijd. "Als kermisbranche lagen we destijds stil, maar van gemeenten kregen we de mogelijkheid om wel oliebollenkramen te exploiteren. Loketverkoop was namelijk wel toegestaan. Voor menig exploitant heeft dat ervoor gezorgd dat de oliebollen inkomsten genereerden", legt Lubach-Koers uit.