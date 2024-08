Geschreven door Jarno van de Bor

5 augustus 2024 14:16

Gelderland neemt voorlopig geen extra maatregelen na incidenten met wolf in Utrecht





VELUWE RANDMEER - De Provincie Gelderland neemt voorlopig geen maatregelen om bezoekers van natuurgebieden extra te beschermen tegen de wolf. Dat laat een woordvoerder weten na navraag van VRMG. Vorige week waarschuwde de provincie Utrecht bezoekers van het bosgebied op de Utrechtse Heuvelrug. Daar werd in Leusden een meisje door een wolf gebeten. Ook doodde het roofdier een hond en volgde een incident waarbij 'een groot dier' een peuter omver duwde. Wel zegt Gelderland de situatie in Utrecht goed te monitoren.

Naar aanleiding van de incidenten met de wolf, bracht de provincie Utrecht vorige week een waarschuwing naar buiten. Daarin stond onder meer het dringende advies om het bosgebied van Leusden, Zeist, Woudenberg en de Utrechtse Heuvelrug niet meer met kleine kinderen te bezoeken. Ook diende de provincie een verzoek tot afschot in. Dit was tegen het zere been van de Faunabescherming die daarbij verwees naar een eerdere uitspraak van het Europees Hof.



Paintballgeweer

Een woordvoerder van de provincie Gelderland meldt aan VRMG dat er vooralsnog geen reden is om recreanten de toegang tot Gelderse natuurgebieden af te raden. Hij wijst erop dat de situatie in Utrecht anders is geweest dan tot nu toe in Gelderland. "Utrecht heeft concreet gebieden afgezet om contact tussen wolf en mens te vermijden. Zover gaat Gelderland nu niet. Daar is ook geen aanleiding voor. Wel blijft Gelderland zich inzetten voor het gebruik van een paintballgeweer. Wanneer een wolf mensen benadert is dat onnatuurlijk gedrag. De provincie wil wolven die dat gedrag vertonen verschrikken en verjagen. Wat Gelderland betreft leven mensen en wolven zoveel mogelijk gescheiden van elkaar."

Gelderland wijst daarmee ook naar de gevolgen die het afsluiten van gebieden met zich meebrengt. "In Utrecht zijn ook een aantal horecaondernemingen gedwongen tijdelijk te sluiten. Dit willen wij in Gelderland voorkomen. Vanuit de openbare veiligheid zijn wij voornemens om in Gelderland samen met gemeentes eerder in te grijpen wanneer er een acute onveilige situatie ontstaat tussen wolf en mens."

Flyer

De woordvoerder laat weten dat Gelderland binnenkort wel een flyer uitbrengt waarin de provincie duidelijk maakt hoe een recreant verstandig kan reageren op een toevallige ontmoeting met een wolf. Meer informatie over hoe Gelderland omgaat met de wolf is te vinden op de website van de provincie.

Je komt een wolf tegen, wat nu? Het belangrijkste is: blijf kalm en houd afstand.

Houd honden aangelijnd en dicht bij u.

Voer of lok geen wilde dieren, dus ook geen wolven.

Ren niet weg maar maak jezelf groot, maak gebaren of herrie. Loop langzaam achteruit.

Loop de wolf niet achterna.

Bel 0900-8844 wanneer een wolf u benadert / achtervolgt tot een afstand van 30 meter. Bel 112 in spoedgevallen.

