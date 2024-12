Geschreven door Erik van Dam | Omroep Gelderland

5 december 2024 11:41

Gelderland niet akkoord met wolvenplan



Foto: Pexels



VELUWE RANDMEER - Het wolvenplan van de twaalf provincies is van tafel. Enkele dagen geleden lekte een conceptplan uit waarin stond hoe de omgang met de wolf moest veranderen. Er stonden onder meer strengere eisen in voor het krijgen van een schadevergoeding en nieuwe richtlijnen voor de aanpak van 'probleemwolven'. Vijf provincies, waaronder Gelderland, stemmen er echter niet mee in.

"Het wolvenplan zoals dat er nu ligt, kan ik op de Veluwe niet uitleggen", zegt gedeputeerde Harold Zoet van de BBB tegen Nieuwsuur. Hij geeft aan dat er heldere kaders nodig zijn om actie te kunnen nemen. Zijn BBB-collega's in Groningen, Overijssel, en Drenthe sluiten zich daarbij aan. Ook Friesland is niet akkoord met het conceptplan. Andere gedeputeerden willen niet vooruitlopen op hun besluit. Een zegsvrouw van de schapenhouderij noemde het plan dat op tafel lag te vaag en gedeputeerde Zoet zei al snel nadat het plan uitlekte dat het conceptplan vooral onduidelijkheid creëerde. Wachten op meer duidelijkheid

De opsteller van het conceptplan is het interprovinciaal overleg (IPO), een samenwerkingsverband van alle provincies. Het doel: een balans vinden tussen het beschermen van de wolf maar ook het beperken van problemen en schade. Medewerkers van alle twaalf provincies schreven het conceptplan. De IPO-vergadering is donderdagmiddag en nu is dus al zeker dat er geen overeenstemming zal zijn. Het is nog onduidelijk wanneer de provincies weer om de tafel zullen gaan voor het wolvenplan.