Geschreven door Sophie van der Velden

18 oktober 2024 16:15

Gelderland scoort onder landelijk gemiddelde toename woningvoorraad





VELUWE RANDMEER - Het aantal toegevoegde woningen aan de woningvoorraad in Gelderland is met 22 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de eerste acht maanden van 2024.

De woningvoorraad is het totaal aantal koop- en huurwoningen die geschikt zijn voor bewoning. In de provincie Gelderland kwamen er vorig jaar 282 woning bij per 100.000 inwoners. Dit jaar is dit gedaald naar 220 woningen. De toename van de woningvoorraad komt voornamelijk door de nieuwbouwwoningen. In 2024 waren 210 van de 220 nieuwbouw. Het overige deel wordt toegevoegd door bijvoorbeeld woningsplitsing, verbouwingen en veranderingen in gebruik.

Onder gemiddelde

De toename van de woningvoorraad ligt in Gelderland onder het gemiddelde. In Nederland werden gemiddeld 243 woningen aan de voorraad toegevoegd per 100.000 inwoners. Hoewel dit dus hoger is dan in Gelderland, daalde ook landelijk het aantal nieuwe woningen gemiddeld. Vorig jaar lag de toename 14 procent hoger.

Gelderland scoort dit jaar 9 procent onder het landelijke gemiddelde. Toch zijn er provincies die nog minder woningen toevoegden aan de voorraad. Zo ligt de voorraad in Limburg op 125 woningen, in Friesland op 128, Groningen 136, Drenthe 155 en Zeeland op 188. In Noord-Holland werden de meeste woningen toegevoegd aan de voorraad met maar liefst 338 woningen, gevolgd door Flevoland met 299 woningen en Zuid-Holland met 259.