Geschreven door Henri van Veen | Omroep Gelderland

9 december 2024 16:28

Gelderse burgemeesters willen hogere straffen voor bezit zwaar vuurwerk





VELUWE RANDMEER - Burgemeesters in Gelderland roepen op tot zwaardere straffen voor bezit van zwaar vuurwerk. Ze scharen zich achter Ahmed Marcouch van Arnhem, blijkt uit een rondgang door Omroep Gelderland. Marcouch wil cobra's opgenomen hebben in de Wet wapens en munitie. De rechter kan dan zwaarder straffen. Ook mogen agenten dan meer doen om bezitters van dit vuurwerk op te sporen.

In Nijkerk waren onlangs kort na elkaar drie explosies bij woningen. De aangerichte schade was aanzienlijk, gewonden vielen er niet. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de gemeente achter Marcouch staat.

Cobra's

Strafrechtdeskundige in Nijmegen, Henny Sackers, zegt dat cobra’s ook nu al onder de Wet wapens en munitie kunnen vallen. "Of dat ook zo is, hangt af van de omstandigheden waaronder de politie ze aantreft", zegt hij. "Verder vallen ze onder het Vuurwerkbesluit en zijn op basis daarvan de straffen ook niet kinderachtig."

Het pleidooi van de burgemeester van Arnhem vindt Sackers niettemin interessant. "Waarmee Marcouch een punt heeft, is dat de politie op grond van de wapenwetgeving meer strafvorderlijke bevoegdheden heeft. Ze kan dan zelf een woning doorzoeken. Voor een doorzoeking van een woning hebben agenten toestemming van de rechter-commissaris of officier van justitie nodig. Alleen via de wapenwet mag de politie zelf doorzoeken."

Dit eist het Openbaar Ministerie

De hoogte van die strafeisen door justitie hangt af van de hoeveelheid vuurwerk die de politie vindt en of de bezitter al eerder is betrapt. Wie tussen 60 en 100 stuks zwaar knalvuurwerk (categorie F4) in zijn bezit heeft en voor het eerst wordt gepakt riskeert een taakstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Betreft de zaak een recidivist is de strafeis een jaar onvoorwaardelijke celstraf. Bij meer dan honderd stuks zijn de strafvorderingen nog hoger, blijkt uit online gegevens van het Openbaar Ministerie en dan maakt het justitie niet meer uit of je voor het eerst wordt betrapt of een meerpleger bent.

Net een handgranaat

Cobra's zijn vergelijkbaar met een handgranaat, laat burgemeester Jeroen Joon van Harderwijk weten. Hij wijst op de gevolgen als het misgaat: "We zien elk jaar weer zwaar lichamelijk letsel en veel schade in het publieke domein door cobra's. Daarnaast zien we dat mensen dit zeer gevaarlijke vuurwerk soms gewoon in huis of in een schuurtje bewaren."

Lees ook: Drie explosies en vier gesloten woningen in Nijkerk: dit is wat we nu weten

Joon maakt zich zorgen om de veiligheid in de wijken. "Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als daar vervolgens brand uitbreekt. Ik juich het om die reden toe als de politie meer mogelijkheden krijgt om in te grijpen."

Harde aanpak

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor een harde aanpak van de handel, opslag en het gebruik van cobra’s. Gerdo van Grootheest, eerste burger van Culemborg, heeft explosieven in zijn portefeuille binnen de VNG.

“Alleen al dit jaar zijn er meer dan duizend incidenten met explosieven geweest", zegt hij. "Incidenten met veel schade en persoonlijk letsel. Het is afwachten tot er doden vallen."

Vanuit Zuid- en Oost-Europa

De handel van deze explosieven gebeurt door criminelen vanuit Zuid- en Oost-Europa, schetst hij. "Daarmee is dit gewoon een vorm van ondermijning. Cobra’s worden gebruikt bij demonstraties en door criminelen om anderen te intimideren met alle gevaar van dien. Ook de opslag is levensgevaarlijk en kan hele woonblokken wegvagen."