Geschreven door Mark Oogjes | Omroep Gelderland

3 januari 2025 17:01

Gelderse wegen mogelijk spiegelglad: code geel van kracht





VELUWE RANDMEER - Door bevriezing van natte wegen kan het glad worden in Gelderland. Van vrijdagavond tot zaterdagochtend geldt er daarom code geel in onze provincie.

De temperatuur zal rond het vriespunt komen, terwijl er door de dag heen hier en daar regenbuien zijn. Reden voor KNMI om code geel af te kondigen. De waarschuwing gaat vanaf 21:00 uur van kracht en zal gelden tot de volgende dag 10:00 uur.

Rekening houden met gladheid

Wie vanavond de deur uitgaat zal dus net als vanochtend rekening moeten houden met gladheid. De vrijdag startte op verschillende plekken door de provincie heen met gladde wegen en stoepen. Zaterdagochtend zal Gelderland er hetzelfde uitzien.

Ook op zondag zal er waarschijnlijk code geel gelden. Het is de komende dagen namelijk een komen en gaan van hagel en natte sneeuwbuien. Zondag zal de sneeuw ook te zien zijn, maar dan moet je wel vroeg je bed uit. In de nacht zal het sneeuwen en als je later op de dag wakker wordt, is de witte deken waarschijnlijk al verdwenen.