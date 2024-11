Geschreven door Sophie van der Velden

7 november 2024 13:00

Geldtekort bij Staatsbosbeheer, vooral recreanten de dupe





NUNSPEET - Staatsbosbeheer kampt met geldproblemen. Vooral de recreatiegebruikers van de bosgebieden merken daar nu de gevolgen van. Boswachter Alex Plantinga maakt zich zorgen over de toekomst. "In de toekomst moeten we misschien paden gaan sluiten."

Staatsbosbeheer heeft op dit moment te weinig geld voor het beheer van de natuurgebieden. "Dat tekort is eigenlijk een doorlopend probleem", legt Plantinga uit. Begin van dit jaar waarschuwde de ANWB ook al voor de verliezen die de natuurorganisatie maakt. "In veel gebieden van Staatsbosbeheer is het inmiddels beleid om versleten of beschadigde basisvoorzieningen niet meer te vervangen", meldde de ANWB.

Verrotte picknickbanken

Destijds liet Plantinga weten dat de situatie in en rondom de natuurgebieden van Nunspeet nog niet zo nijpend was. Nu lijkt dat veranderd te zijn. "In het Zandenbos staan sinds een aantal jaar houten picknickbanken. Die zijn nu verrot en onveilig om te gebruiken, maar we hebben geen geld om ze te vervangen", legt de boswachter uit. Het gevolg is dus dat de banken weggehaald worden, maar dat er geen nieuwe voor in de plaats komen.

Een ander voorbeeld zijn de informatiepanelen in het bos. "Sommige panelen zijn al uit de vorige eeuw, maar we kunnen ze niet vernieuwen. De fietspaden proberen we te bladblazen, zodat ze goed toegankelijk blijven voor fietsers, maar daar hebben we ook geen geld meer voor."

Kuilen in parkeerplaatsen

Ook de parkeerplaatsen bij de ingang van de bossen vormen een probleem. "Sommige parkeerplaatsen hebben diepe kuilen. Normaalgesproken zouden we die vullen, maar dat kan nu ook niet." Volgens Plantinga gaat dit alles ten koste van de beleving van de recreanten. "Je wil hen een fijne beleving geven van het begin tot het eind."

