Geschreven door Sophie van der Velden

31 oktober 2024 14:00

Gemeente Barneveld bespreekt Omgevingsvisie 2040 met inwoners





BARNEVELD - De gemeente Barneveld is op dit moment bezig met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie Barneveld 2040. Deze visie schetst een beeld op gebied van wonen, werken, natuur en sociale omgeving op lange termijn. De gemeente nodigt inwoners van Barneveld uit om informatieavonden per gebied bij te wonen.

Momenteel is de gemeente nog in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de toekomst van Barneveld. Tegelijkertijd ontwikkelde het college van burgemeester en wethouders daaruit het Voorkeursscenario Omgevingsvisie Barneveld 2040. Dit scenario is de basis voor de definitieve visie.

Informatieavonden

Om de Omgevingsvisie verder uit te werken, organiseert de gemeente een aantal informatieavonden. Tijdens deze avonden krijgen inwoners de gelegenheid om reactie te geven op het resultaat tot nu toe. Ook kunnen geïnteresseerden aangeven welke voorwaarden er gesteld moeten worden aan verdere ontwikkeling van Barneveld, de dorpskernen en het landelijk gebied.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 18 november in De Eng. Hier zal het gaan over Voorthuizen. Op dinsdag 19 november vindt een avond plaats over Garderen, Kootwijk, Stroe en Kootwijkerbroek in De Hofstee. Dinsdag 3 december vindt de derde bijeenkomst plaats in Pannenkoekenhuis De Glind over Terschuur, Zwartebroek en De Glind. Alle drie de avonden starten om 19.30 uur.

Aanmelden voor één of meer van de avonden kan hier.