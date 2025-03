Geschreven door Jarno van de Bor

14 maart 2025 11:34

Barneveld wil dat ouderen 'zo lang mogelijk zelfstandig wonen en actief deelnemen aan de samenleving'





BARNEVELD - De gemeente Barneveld heeft de nieuwe Woonzorgvisie 'Een thuis voor iedereen in Barneveld' gepresenteerd. Hierin staan de plannen voor de komende vijf jaar op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen en kwetsbare groepen.

Met deze visie wil de gemeente inspelen op de groeiende behoefte aan passende huisvesting en ondersteuning voor mensen met een zorgvraag. De plannen zijn opgesteld in samenwerking met maatschappelijke partners en inwoners. Dit zorgt ervoor dat de visie aansluit bij de behoeften in de gemeente.

Inclusieve wijken

Een belangrijk doel is dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en actief deelnemen aan de samenleving. De gemeente wil daarom investeren in inclusieve wijken met goede basisvoorzieningen, ontmoetingsplekken en zorgvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn.

“Het is een Woonzorgvisie die samen met onze partners in wonen, zorg en welzijn is opgesteld en daar zijn wij als wethouders Bennie Wijnne (Ruimtelijke Ordening) en Jolanda de Heer (Sociaal Domein) trots op. Wij kunnen de opgaven en ambities die voortkomen uit deze visie alleen samen oppakken. Samen met partners en inwoners blijven we verder bouwen aan onze toekomst voor alle inwoners,” aldus de wethouders.

Van visie naar actie

De gemeente wil met deze visie zorgen voor voldoende passende woningen voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Daarnaast wordt ingezet op technologie die de zelfredzaamheid bevordert en het creëren van sociale samenhang in de wijken. Ook wordt er gewerkt aan een prettige woonomgeving met voldoende groen en veilige openbare ruimtes.

De Woonzorgvisie wordt binnenkort ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Als de raad instemt, kan de gemeente samen met partners aan de slag om de plannen uit te voeren.