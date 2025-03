Geschreven door Jarno van de Bor

12 maart 2025 14:56

Gemeente Nijkerk erkent verkeersdrukte bij Luxool, maar ingrijpen gebeurt niet voor 2026





NIJKERK – De gemeente Nijkerk erkent dat het op piekmomenten druk is op de Luxoolseweg, een belangrijke toegangsweg naar het sportpark. Vooral op zaterdagen zorgt het vele verkeer voor opstoppingen. Toch ziet de gemeente op dit moment geen reden om in te grijpen.

De VVD stelde schriftelijke vragen over de verkeerssituatie bij Luxool. De partij maakt zich zorgen over de doorstroming en de veiligheid. De gemeente erkent dat de weg op drukke momenten vol staat, maar wijst erop dat de Luxoolseweg een erftoegangsweg is. “Het verbeteren van de doorstroming is alleen mogelijk met het opheffen van de langsparkeerstrook op de Luxoolseweg, tussen de Oude Barneveldseweg en de Nachtegaalsteeg,” schrijft het college. “Hieraan zitten ook nadelen voor de verkeersveiligheid, namelijk een hogere snelheid van het gemotoriseerde verkeer. Dit is ook niet wenselijk.”

Geen extra maatregelen vóór 2026

De VVD vroeg of de gemeente de verkeersveiligheid wil onderzoeken, maar dat is volgens het college niet nodig. Eerder onderzoek naar aanleiding van klachten uit de buurt wees uit dat er geen extra maatregelen nodig waren. De gemeente houdt vast aan de geplande herinrichting in 2026.

Bij die herinrichting wordt de weg aangepast aan de richtlijnen voor een zone met een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur. Er komen verkeersdrempels en de weg krijgt een nieuwe verharding. “Door het toepassen van de meest actuele richtlijnen wordt de verkeersveiligheid verbeterd,” stelt het college.

Handhaving tegen foutparkeren

Volgens de gemeente blijft de verkeersdrukte op piekmomenten bestaan, omdat de weg wordt gebruikt door sporters en bezoekers van het naastgelegen Aeres-college. Ook blijft parkeren langs de rijbaan mogelijk, wat betekent dat bestuurders soms moeten wachten op tegenliggers.

Om foutparkeren tegen te gaan, zet de gemeente in op handhaving. “De handhavers zullen periodiek gaan handhaven op foutparkeerders. Dit is in het verleden ook gedaan en bij controlerondes zijn parkeerboetes uitgedeeld.” Daarnaast krijgt de Nachtegaalsteeg bij de herinrichting een schuine trottoirband, waardoor het trottoir duidelijker zichtbaar wordt.

Bewustwording bij verkeersdeelnemers

De gemeente ziet vooral een taak voor weggebruikers zelf. “Het blijft echter de verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers om zich aan de verkeersregels te houden. Hierin kan een gemeente niet sturen,” aldus het college.

De VVD had gevraagd of de gemeente met sportverenigingen en de buurt in gesprek is gegaan over de problemen. Volgens de gemeente is er in het verleden al met hen gesproken. De herinrichting van de weg in 2026 wordt in samenspraak met de buurt uitgevoerd. Tot die tijd blijft de situatie zoals die nu is.