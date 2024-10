Geschreven door Jarno van de Bor

25 oktober 2024 15:09

Gemeente Nijkerk gaat door met vluchtelingenopvang op vier locaties





NIJKERK - De gemeenteraad van Nijkerk heeft donderdagavond een nieuwe stap gezet om asielzoekers op te vangen. Op FvD en De Lokale Partij na, samen goed voor 6 van de 27 zetels, steunden alle partijen het voorstel om verder te werken aan de voorgestelde plannen.

De gemeente Nijkerk bereidt plannen voor om vier kleinschalige opvanglocaties voor asielzoekers in te richten. Per locatie worden in samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties afspraken gemaakt over de benodigde voorzieningen. Dit gaat onder andere om de inrichting van het terrein, vervoer, zorg, onderwijs, werkmogelijkheden en veiligheid.

Vier locaties

De opvang is bedoeld voor minimaal vijf jaar. De vier locaties zijn Beurtschipper 3 en Nijverheidsstraat 7 in Nijkerk, een terrein aan de Middelaarseweg in Hoevelaken en een locatie aan de Amersfoortseweg in Nijkerkerveen. De opvang in Nijkerkerveen en Hoevelaken wordt gecombineerd met nieuwe woningen voor bijvoorbeeld jongeren en starters.

Voor de locaties in Nijkerk worden bestaande panden gebruikt, waardoor deze plannen eerder klaar zijn. De gemeenteraad bespreekt de plannen voor deze locaties in februari 2025. Voor Hoevelaken en Nijkerkerveen gaat het om terreinen waar nog gebouwd moet worden. Deze plannen staan voor april 2025 op de agenda van de raad.

Inbreng

Op 10 oktober vond een raadscommissievergadering plaats waar zeventien inwoners hun mening gaven over de plannen. “Het is duidelijk dat dit onderwerp leeft in onze samenleving", blikt burgemeester Renkema terug. "We waarderen de inbreng die we hebben ontvangen tijdens de raadscommissie en de gesprekken die we hebben gevoerd met inwoners. We merken dat deze vier kleinschalige opvanglocaties veel vragen oproepen en goede plannen van aanpak nodig hebben. Hier gaan we de komende tijd samen met betrokkenen zorgvuldig mee aan de slag.”

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 24 oktober lieten CDA, ChristUnie/SGP, PRO21 en VVD weten het voorstel te steunen en meer onderzoek mogelijk te maken. De Lokale Partij en Forum voor Democratie keerden zich tegen de huidige plannen. Volgens FvD zijn de burgers te weinig meegenomen in het proces. De eenmansfractie ziet meer heil in een referendum.

Geen steun van De Lokale partij

Peter Collignon van De Lokale Partij liet ook weten het voorstel niet te steunen. Volgens de fractievoorzitter was zijn partij eerst opgelucht over de gemeentelijke plannen voor vier kleinschalige locaties, maar sloeg dit later om in bezorgdheid. Zijn partij vindt dat er te weinig voorzieningen zijn op de locaties in Hoevelaken en Nijkerkerveen. Daarnaast wil zijn partij niet dat de opvangterreinen daar direct aan een woning grenzen.

Matthias Blankesteijn (CDA) merkte op dat dit ook het geval is op de locatie in Nijkerk, een locatie waar Collignon wel voorstander van is. Volgens Blankesteijn is dit meten met twee maten. "Dat zien wij anders", luidde Collignons antwoord meerdere malen op de kritiek. VVD-fractievoorzitter Niels Staal verweet Collignon vervolgens dat hij zijn vingers niet durfde te branden aan de gevoeligheden in Nijkerkerveen en Hoevelaken. "U durft die beslissing niet te nemen, u kunt die verantwoordelijkheid niet aan." De Lokale Partij-politicus verweet Staal vervolgens populisme. Dit leidde tot hoofdschuddend gelach vanuit de raadszaal. Collignon diende nog wel twee amendementen in, maar deze konden niet op steun rekenen.



Keukentafelgesprekken

In november start de gemeente met keukentafelgesprekken met omwonenden van de vier locaties en organiseert ze bijeenkomsten voor de locaties in Nijkerk. Omwonenden van de locaties in Hoevelaken en Nijkerkerveen kunnen begin 2025 deelnemen aan gesprekken en een online vragenlijst invullen.



Bekijk de raadsvergadering hieronder terug.