Geschreven door Jarno van de Bor

1 augustus 2024 10:37

Gemeente Nijkerk houdt open dag in nieuw gemeentehuis





NIJKERK - De gemeente Nijkerk houdt op zaterdag 31 augustus een open dag in het nieuwe gemeentehuis. Tijdens de open dag kunnen bezoekers verschillende kantoren, werkplekken en de raadszaal bezoeken. Ook zullen medewerkers vragen beantwoorden van belangstellenden.

Het einde van de verbouwing en verhuizing is nu echt in zicht. Vrijdag 2 augustus en maandag 5 augustus rijden de verhuiswagens heen en weer tussen het oude en het nieuwe stadhuis om alle spullen over te brengen. Daarmee komt een einde aan het project dat op 1 januari 2023 begon.

Toegankelijker

Wethouder Mariëlle Broekman is enthousiast over het nieuwe onderkomen: "Vanuit ons nieuwe gemeentehuis kunnen we de inwoners een goede dienstverlening bieden. Dat vinden we heel belangrijk. Het is toegankelijker én er is meer plek voor één-op-één gesprekken met inwoners. Met de aanbouw van de raadszaal aan de voorkant is er een goede vergaderruimte gekomen voor de raad en de raadsvergaderingen. Open en transparant. En natuurlijk ook met ruimte voor inwoners om vergaderingen bij te wonen.



Veiligheidsdiensten, vacatures en kinderactiviteiten

Ook de brandweer, politie en handhaving zullen tijdens de open dag met voertuigen aanwezig zijn om over hun werk te vertellen. Daarnaast brengt de gemeente verschillende openstaande vacatures onder de aandacht. Ook voor kinderen zijn er activiteiten. De gemeente roept inwoners op om zoveel mogelijk op de fiets te komen omdat het parkeerterrein deels is ingericht voor de veiligheidsdiensten.