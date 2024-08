Geschreven door Ib Haarsma en Jarno van de Bor

20 augustus 2024 16:51

Nijkerk maakt deel stukken over zoektocht naar locatie asielzoekerscentrum openbaar





NIJKERK - De gemeente Nijkerk heeft meer inzicht gegeven over de gang van zaken rondom de zoektocht naar een locatie voor de opvang van asielzoekers. De redactie van Veluwe Randmeer MediaGroep (VRMG) vroeg via de Wet Open Overheid (WOO) verschillende gegevens op. Uit het gedeelde app- en mailverkeer komen een aantal opvallende details naar boven. Zo waren er twijfels over het noemen van de voorbeeldlocaties en kreeg de gemeente een aanbod van een rederij voor de komst van een schip om asielzoekers onder te brengen.

In juni dit jaar begon de gemeente Nijkerk met een campagne om inwoners mee te laten denken over de mogelijke opvanglocaties van vluchtelingen. Daarvoor werd onder meer een vragenlijst bedacht waarin inwoners hun mening mochten geven over drie door de gemeente genoemde plekken. Daarnaast werd gevraagd of mensen zelf alternatieve locaties wisten. Op deze manier hoopt de gemeente tot één of meer geschikte locaties te komen waar de vluchtelingen worden gehuisvest.

Onrust in Nijkerkerveen

Dat de gemeente vanuit het niets drie locaties noemde viel slecht bij de inwoners van met name Nijkerkerveen. In een ongeadresseerde brief kregen omwonenden te horen dat naast hun grondgebied mogelijk een azc komt. De bezorging ging niet overal goed waardoor meerdere directe omwonenden via buren of social media moesten vernemen dat er mogelijk een azc naast hun huis komt. Bij één gezin werd zelfs zonder overleg een stuk van hun eigen grond ingetekend. De gemeente gaf later toe dat dit een fout was. Dat het mis kon gaan is opvallend. Een medewerker van de gemeente vroeg voor het verspreiden van de brieven nog expliciet of de grenzen van de locatie Nijkerkerveen voor de zekerheid nog een keer gecheckt konden worden, zo blijkt uit de vrijgegeven stukken.

Een medewerker vraagt om controle van de locatie in Nijkerkerveen.

De gemeente Nijkerk kreeg vrij snel in de gaten dat er fouten zijn gemaakt bij de start van de zoektocht. Burgemeester Renkema gaf toe dat hij de slordige communicatie betreurt. Dat er een aantal fouten zijn gemaakt wordt ook duidelijk uit de documenten die de VRMG heeft ingezien. Zo merkt een medewerker van de gemeente op dat het misschien handig is om de brief met de aankondiging van de mogelijke komst van een azc alsnog te bezorgen bij de inwoners van Nijkerkerveen die de brief niet kregen. Daarop komt het volgende advies van een collega: "Doe maar niet, weet niet of dat goed valt."

Interne twijfels

De mogelijke komst van een opvanglocatie zorgt voor ontzettend veel onrust in de hechte gemeenschap van Nijkerkerveen, vooral omdat er zonder overleg locaties genoemd worden. De bewoners hebben het idee dat de gemeente al een deal zou hebben gesloten met de eigenaren van de stukken grond. Tot dusverre zijn hier in de vrijgegeven stukken geen aanwijzingen voor. Uit de documenten die de redactie van VRMG heeft gekregen blijkt wel dat er vooraf intern bij de gemeente twijfels waren of het verstandig zou zijn om tijdens het traject al drie locaties aan te wijzen. Volgens een medewerker kon de gemeente deze locaties beter loslaten want 'dan bestaat de kans niet dat het verkeerd geïnterpreteerd gaat worden'. Uiteindelijk wordt er na enkele tegenargumenten toch voor gekozen om vast te houden aan drie voorbeeldlocaties.

Discussie over het wel of niet noemen van drie voorbeeldlocaties.

Ook wordt duidelijk dat voor de publicatie nog andere locaties werden gekozen om te benoemen in de vragenlijst. Zo was het terrein tussen de Arkemheenweg, Bunschoterweg en Doornsteeg in Nijkerk een tijdje een optie. Ook een stuk grond bij de Wallerstraat/Bernardstraat werd genoemd, maar dit bleek bij nadere bestudering te klein. Uiteindelijk koos de gemeente voor een stuk grond aan de Amersfoortseweg ter hoogte van het Jaap van de Krol Zwembad. Hoewel dit officieel Nijkerks grondgebied is ervaren veel Veenders dit als een extra optionele locatie bij Nijkerkerveen.

Van Lodenstein college

Op het laatste moment werd ook de locatie in Hoevelaken vervangen toen bleek dat een stuk grond aan de Middelaarseweg niet haalbaar bleek. Daarvoor in de plaats kwam het huidige gebouw van het Van Lodenstein college in Hoevelaken. Navraag van VRMG leerde dat dit gebouw de komende jaren nog niet beschikbaar is omdat het nieuwe onderkomen van de school in Barneveld voorlopig nog niet af is. Later voegde ook de gemeente deze informatie toe in hun communicatie.

Uit de stukken blijkt dus dat de aanpak van de gemeente er vooral op gericht was om 'het gesprek' te starten. Het noemen van een aantal voorbeeldlocaties zou daar bij moeten helpen. Hiermee probeerde de gemeente uit te nodigen om alternatieve locaties aan te dragen. Uit de whatsappgesprekken vanuit het gemeentehuis blijkt dat dit veelvuldig gebeurt. De vragenlijst werd meer dan 1700 keer ingevuld.

Alternatieve locaties

Veelgenoemde alternatieve locaties uit de vragenlijst zijn het oude gemeentehuis en het voormalig zwembad Bloemendal wat op dit moment een opvangplek is voor gevluchte Oekraïners. Ook het voormalig fabrieksterrein van Struik, vlakbij Voorthuizen, wordt vaak genoemd. Daarnaast ontving de gemeente een aanbod van een rederij die de mogelijkheid geeft om vluchtelingen op te vangen op een riviercruiseschip. Tot dusverre ging Nijkerk niet op dit aanbod in.

Een rederij doet een aanbieding aan de gemeente voor een opvangboot.

De vrijgegeven stukken geven een interessant kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van het participatietraject over de opvang van vluchtelingen in Nijkerk. Toch zijn nog niet alle door onze redactie opgevraagde stukken vrijgegeven. De gemeente Nijkerk vroeg hier inmiddels tweemaal uitstel voor.

