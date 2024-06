Geschreven door Jarno van de Bor

18 juni 2024 15:17

Gemeente Nijkerk noemt drie mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers





NIJKERK - De gemeente Nijkerk heeft dinsdag drie locaties genoemd waar in de toekomst mogelijk asielzoekers komen. De drie locaties zijn in zowel Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Tot 13 juli kunnen inwoners en ondernemers hun meningen en ideeën geven over de locaties via een vragenlijst. De gemeente Nijkerk is op zoek naar één of meerdere plekken om 278 asielzoekers te huisvesten.

De genoemde locaties bestaan uit twee terreinen en een gebouw. Het gaat om de volgende plekken:

Nijkerk: terrein tussen de Amersfoortseweg, Van Dijkhuizenstraat en Oude Amersfoortseweg.

Nijkerkerveen: terrein tussen de Amersfoortseweg, de Vrouwenweg en de Nieuwe Kerkstraat.

Hoevelaken: Het gebouw aan de Zuiderinslag, waar nu het Van Lodenstein College in gehuisvest is. Het Van Lodenstein College gaat op termijn verhuizen naar Barneveld. Mogelijk kan het gebouw daarna ingericht worden als opvangplek voor asielzoekers.

Bekijk op de onderstaande kaart waar de genoemde locaties zich bevinden. Let op: het gaat om globale locaties. De exacte plek kan afwijken.

Vragenlijst

Inwoners van Nijkerk kunnen tot 13 juli via een vragenlijst meedenken over de mogelijke opvangplekken voor asielzoekers in de gemeente. Ook organiseert de gemeente inloopbijeenkomsten in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken om achtergrondinformatie te geven. Daarnaast zal er ook een online bijeenkomst zijn.

In gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties

Burgemeester Gerard Renkema hoopt dat de vragenlijst veel reacties en geschikte opvangplekken gaat opleveren "Na het bekijken van alle reacties en de verschillende mogelijke plekken kiest de gemeenteraad van Nijkerk voor één of meer plekken. Daarna gaat de gemeente in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties die hiermee te maken krijgen over een goede invulling." Naar verwachting worden de eerste asielzoekers in juli 2025 opgevangen.

Inloop bijeenkomsten en een online bijeenkomst

De inloopbijeenkomsten zijn op 27 juni in de Schakel (Nijkerk), 2 juli in ’t Veense Hart (Nijkerkerveen) en op 10 juli in De Stuw (Hoevelaken). Op alle drie de momenten kan je tussen 16.00 en 20.00 uur binnen lopen. De online bijeenkomst is op 1 juli van 19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden is niet nodig. De link voor de online bijeenkomst komt op de gemeentewebsite en in de Parta-app te staan.