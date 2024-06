Eind mei werd in de meicirculaire bekend gemaakt hoeveel geld Nijkerk van het Rijk krijgt. Dit bedrag valt volgens de gemeente zo erg tegen dat ze maatregelen moeten nemen om de begroting vanaf 2025 rond te krijgen. Om de financiën toch op orde te krijgen gaat de OZB in de komende vier jaar dus stapsgewijs omhoog. Deze en andere maatregelen zijn opgenomen in de gewijzigde 'Kadernota 2025', een overzicht met de plannen van de gemeente en hoe zij betaald worden. Op 4 juli neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

Wat is de onroerendezaakbelasting (OZB)?

De OZB is een belasting die gemeenten in Nederland heffen op onroerende zaken, zoals woningen, bedrijfspanden en grond. De ozb is bedoeld om gemeenten te voorzien van inkomsten voor hun algemene uitgaven. Hoeveel belasting je betaalt is afhankelijk van de waardering onroerende zaken (WOZ). Dit is de waardebepaling van jouw onroerend goed. Hoe meer jouw huis, gebouw, perceel of grond waard is, hoe meer OZB je betaalt. Iedere gemeente bepaalt zelf de hoogte van de ozb. De tarieven variëren dus per woonplaats.