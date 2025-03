Geschreven door Jarno van de Bor

12 maart 2025 15:57

Gemeente Nijkerk pakt geluidsoverlast Koninginneweg Hoevelaken aan





HOEVELAKEN – De gemeente Nijkerk wil een geluidswerende afscheiding plaatsen langs de Koninginneweg in Hoevelaken. Dit moet de geluidsoverlast verminderen die omwonenden al jaren ervaren door het verkeer op de drukke weg. De gemeenteraad wordt in de Kadernota 2026 gevraagd om hiervoor 80.000 euro beschikbaar te stellen.

Omwonenden klagen al zeker 25 jaar over de geluidsoverlast van het verkeer op de Koninginneweg. In het verleden zijn er meerdere gesprekken geweest met de gemeente, maar concrete maatregelen bleven uit. De gemeente Hoevelaken – die in 2000 fuseerde met Nijkerk – gaf destijds aan dat het geluid net binnen de wettelijke normen bleef.

Nog steeds geen maatregelen

Later werd de hoop gevestigd op een oplossing in combinatie met de ontwikkeling van het EK-terrein (voorheen Euretco-terrein). Omdat dit project is vertraagd, zijn er nog steeds geen maatregelen genomen. De gemeente wil nu los van deze ontwikkeling alsnog een geluidswerende voorziening plaatsen.

Langs een deel van de Koninginneweg staan al grondwallen met beplanting, die helpen om het geluid te verminderen. Op de stukken bij de Eiberlaan en het Mulderlaantje ontbreken zulke maatregelen. De gemeente stelt daarom voor om hier een groene afscheiding te plaatsen. Deze zou ongeveer 1,20 meter hoog en in totaal 360 meter lang worden.

Verbetering fietsroutes

De kosten voor deze maatregel worden geschat op 130.000 euro. Een deel hiervan kan worden betaald uit het budget voor de verbetering van fietsroutes. Voor de overige 80.000 euro moet de gemeenteraad nog akkoord geven. Als het voorstel wordt goedgekeurd, kan de geluidswerende afscheiding in 2026 worden aangelegd.

Naast de geluidsproblemen is ook de verkeersveiligheid op de Koninginneweg een aandachtspunt. Door de verbreding van het fietspad in 2023 is de afstand tussen de weg en het fietspad op sommige plekken kleiner geworden. Omdat er geen snelheidsremmende maatregelen zijn, bestaat het risico dat fietsers bij een val direct op de rijbaan terechtkomen.