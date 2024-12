Geschreven door Jarno van de Bor

30 december 2024 14:21

Gemeente Nijkerk stelt €45.000 subsidie beschikbaar voor activiteiten rond 80 jaar vrijheid





NIJKERK - In 2025 is het 80 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en de Tweede Wereldoorlog eindigde. De gemeente Nijkerk wil dit herdenken en vieren met verschillende activiteiten. Daarom nodigt de gemeente verenigingen, stichtingen en andere organisaties uit om initiatieven te organiseren rondom het thema '80 jaar vrijheid'.

Om deze activiteiten mogelijk te maken, stelt de gemeente een subsidiepot van 45.000 euro beschikbaar. Organisaties kunnen maximaal 50 procent van de kosten per activiteit aanvragen, met een maximum van 4.500 euro per aanvraag.

Aanvragen

De subsidie is bedoeld om kosten te dekken die direct verband houden met de uitvoering van de activiteiten, zoals personele, organisatorische en materiële kosten. Uitgaven aan PR, marketing en materiaal mogen niet hoger zijn dan 10 procent van het aangevraagde bedrag.

Initiatiefnemers moeten hun aanvraag indienen vóór 1 februari 2025. De aanvraag moet bestaan uit een projectplan (van maximaal twee A4’tjes) en een begroting. Aanvragen kunnen worden ingediend via [email protected].

Herdenken en vieren

De gemeente hoopt dat veel organisaties deze kans aangrijpen om een breed scala aan activiteiten te organiseren, variërend van herdenkingen tot vieringen. Op deze manier wordt 80 jaar vrijheid niet alleen herdacht, maar ook gezamenlijk gevierd.

Voor meer informatie over de voorwaarden of om vragen te stellen, kunnen geïnteresseerden ook contact opnemen via het genoemde e-mailadres.