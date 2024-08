Geschreven door Jarno van de Bor

29 augustus 2024 12:13

Gemeente Nijkerk stelt vergadering over mogelijke opvanglocaties vluchtelingen uit





NIJKERK - Het college van Burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad laten weten langer nodig te hebben om een voorstel te maken met mogelijke locaties waar asielzoekers opgevangen kunnen worden. Eigenlijk zou dit onderwerp op 12 september in de raadscommissie en op 19 september in de gemeenteraad worden besproken. Doordat er via een vragenlijst meer dan 100 alternatieve locaties werden aangedragen heeft de gemeente langer de tijd nodig om alle opties te onderzoeken.

De gemeente Nijkerk is op zoek naar één of meerdere plekken om 278 asielzoekers te huisvesten. Hiervoor kwamen zij met een plan om inwoners van de gemeente te laten meedenken. Er werden drie mogelijke locaties gepresenteerd en inwoners konden een vragenlijst invullen. Dit leidde tot onrust in met name Nijkerkerveen. Het invullen van de vragenlijst is veel gedaan. "De vragenlijst die we hiervoor hebben opgesteld is 3.126 keer ingevuld. Daarbij hebben we meer dan 100 ideeën voor locaties ontvangen. Sommige locaties werden veel genoemd en andere een enkele keer", aldus de gemeente.

Complex vraagstuk

Zoveel dat het niet is gelukt om voor de ingeplande vergadering alle opties te onderzoeken. "In de maanden juli en augustus is hard gewerkt om alle inbreng in een participatieverslag vast te leggen, om een afwegingskader op te stellen en alle aangedragen locaties te onderzoeken. Hiermee zijn we een heel eind gevorderd. Maar we zijn nog niet zover dat wij u een voorstel voor mogelijke locaties voor kunnen leggen. Het onderzoeken van de grote hoeveelheid locaties heeft veel tijd in beslag genomen. Daar komt bij dat de vervolgstap om één of meer locaties te kiezen een complex vraagstuk is. Om een zorgvuldig voorstel te kunnen doen, moeten zaken zoals eigendom, geschiktheid, beschikbaarheid en ruimtelijke bestemming goed worden uitgezocht."



"Natuurlijk vinden we het belangrijk om onze planning te halen", zegt de gemeente. "Maar we hechten meer belang aan zorgvuldigheid. Om zorgvuldig te zijn is iets meer tijd nodig. Zo kunnen wij u in de loop van september een goed onderbouwd voorstel aanbieden. Dit doen we op tijd voor mogelijke agendering voor de raadsvergadering in oktober. Bij dit voorstel zitten ook het participatieverslag en het locatieonderzoek met daarin het afwegingskader. Zo kan iedereen zien hoe het proces is gegaan en hoe het college tot de locatiekeuzes komt. Bij het voorstel zit ook een beschrijving van het vervolgproces en een communicatie- en participatieplan."

Waardering voor samenleving

De gemeente spreekt tot slot haar waardering uit voor de inbreng vanuit de Nijkerkse samenleving. "Het participatieproces heeft veel emoties en vragen opgeroepen in de samenleving en dit kunnen wij ons voorstellen. Het heeft ook het gesprek over dit onderwerp op gang gebracht. We hebben veel informatie ontvangen over hoe onze inwoners aankijken tegen de opvang van asielzoekers en de keuze van opvangplekken. En er zijn veel meer mogelijke locaties ingediend dan wij voor mogelijk hadden gehouden."