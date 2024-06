Geschreven door Jarno van de Bor

13 juni 2024 14:33

Gemeente Nijkerk vraagt inwoners mee te denken over opvangplekken voor asielzoekers





NIJKERK - Inwoners van Nijkerk kunnen tot 13 juli meedenken over de mogelijke opvangplekken voor asielzoekers in de gemeente. Ook organiseert de gemeente inloopbijeenkomsten in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken om achtergrondinformatie te geven. Daarnaast zal er ook een online bijeenkomst zijn.

De gemeente Nijkerk is op zoek naar één of meerdere plekken om 278 asielzoekers te huisvesten. Burgemeester Gerard Renkema: “Ons doel is om deze vluchtelingen een goede plek te bieden in een tijdelijke opvang. De eerste stap is dat we bepalen waar we dit het beste kunnen doen. Inwoners, ondernemers en organisaties kennen onze gemeente vaak goed. Hun inzichten zijn belangrijk en zij kunnen ons helpen om een goede beslissing te nemen. We vragen daarom iedereen om mee te denken over hoe en waar wij de asielzoekers goed kunnen opvangen. Ook als mensen zorgen hebben of iets willen betekenen voor de vluchtelingen, dan horen wij dat graag.”



Houden aan spreidingswet

De gemeenteraad sprak zich onlangs uit over het willen houden aan de taakstelling van de spreidingswet. Op Forum voor Democratie na vonden alle partijen in de raad dat Nijkerk de asielzoekers moet blijven huisvesten, ook als de spreidingswet door de nieuwe coalitie in Den Haag wordt ingetrokken. Dat houdt in dat de gemeente 278 asielzoekers, waarvan 24 alleenstaande kinderen en jongeren tot 18 jaar op zal vangen.



Locaties

Via een vragenlijst op de website van de gemeente kunnen inwoners vanaf volgende week aangeven welke zaken zij belangrijk vinden bij het uitkiezen van opvangplekken. Daarnaast worden enkele locaties genoemd die mogelijk geschikt zijn. Deelnemers kunnen aangeven wat ze van deze plekken vinden. Ook kan je eigen ideeën voor locaties indienen.



Inloop bijeenkomsten en een online bijeenkomst

De inloopbijeenkomsten zijn op 27 juni in de Schakel (Nijkerk), 2 juli in ’t Veense Hart (Nijkerkerveen) en op 10 juli in De Stuw (Hoevelaken). Op alle drie de momenten kan je tussen 16.00 en 20.00 uur binnen lopen. De online bijeenkomst is op 1 juli van 19.00 tot 20.30 uur. Aanmelden is niet nodig. De link voor de online bijeenkomst komt op de gemeentewebsite en in de Parta-app te staan.



Verslag

De gemeente gaat alle ideeën, argumenten, meningen en zorgen verwerken in een verslag. Dit verslag wordt openbaar. Uiteindelijk kiest de gemeente uit verschillende mogelijkheden één of meer plekken voor de opvang van asielzoekers. Daarna gaat de gemeente in gesprek over een goede invulling van de gekozen plek(ken) met inwoners, ondernemers en organisaties die hiermee te maken krijgen. De aanpak wordt vastgelegd in een plan. Dan wordt alles klaar gemaakt voor de komst van de asielzoekers. De verwachting is dat de gemeente per 1 juli 2025 de eerste bewoners kan opvangen.